البشير يهنئ السيسي بعد اكتساحه الانتخابات بأكثر من 98%

الخرطوم 2 أبريل 2018 - هاتف الرئيس السوداني عمر البشير، نظيره المصري علد الفتاح السيسي للتهنئة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة.

السيسي والبشير التقيا بعد فتور وتوتر العلاقات الثنائية

وأظهرت النتائج الرسمية يوم الاثنين فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية بحصوله على.08. 97 % من أصوات الناخبين، وهي نفس النسبة التي منحته رئاسة مصر قبل أربع سنوات لكن وسط إقبال أقل على التصويت.

وبلغ معدل الإقبال 41 % على الرغم من المساعي الحثيثة لحمل أكبر عدد ممكن من المصريين على التصويت في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الرئيس البشير تقدم بخالص التهنئة للرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، معربًا عن تمنيات الشعب السوداني لمصر وشعبها بالخير والازدهار.

وأكد البشير طبقا لراضي حرص السودان على استمرار علاقاتها القوية والراسخة مع مصر، والتي تضرب جذورها في عمق التاريخ، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للرئيس "البشير"، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والخاصة التي تجمع البلدين، والحرص على استمرار دفع علاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع السودان، بما يحقق مصالح شعبي وادي النيل الشقيقين.

وحصل السيسي على ما يصل إلى 21.8 مليون صوت مقابل 656534 صوتا حصل عليها منافسه موسى الذي قل عدد الأصوات التي حصل عليها عن عدد الأصوات الباطلة التي بلغت 1.8 مليون صوت.

وقال السيسي في كلمة إلى الأمة” كان مشهد الاصطفاف الوطني لكل أطياف النسيج المصري .. مبهرا وباعثا علـى الأمل“