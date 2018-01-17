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البشير يوجه سفير السودان لدى القاهرة بحل القضايا العالقة مع مصر

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الخرطوم 17 يناير 2018 ـ قال سفير السودان لدى القاهرة بعد لقاء مغلق مع الرئيس عمر البشير، مساء الأربعاء، إن رئيس الجمهورية وجه بالعمل على حل القضايا العالقة مع مصر التي استوجبت استدعاء السفير.

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سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم ـ إرشيفية

واستدعى السودان في الرابع من يناير الحالي سفيره لدى القاهرة في تصاعد جديد لحالة التوتر بين الخرطوم والقاهرة.

وقال سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم عقب لقائه البشير ببيت الضيافة إن "اللقاء تناول أوضاع العلاقات السودانية المصرية حاليا والأوضاع في الإقليم والمنطقة".

وأضاف لوكالة السودان للأنباء أن "رئيس الجمهورية وجه بالعمل على حل القضايا العالقة مع مصر التي استوجبت استدعاء السفير، كما اطمأن خلال اللقاء على أوضاع الجالية السودانية بمصر".

وأعلن السودان، الخميس الماضي، لأول مرة بشكل رسمي أنه يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا بعد تحركات عسكرية لهاتين الدولتين في منطقة "ساوا" المتاخمة لولاية كسلا شرقي البلاد.

وبين السودان ومصر عدة ملفات عالقة منها الموقف حيال سد النهضة الإثيوبي والنزاع الحدودي على مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر والذي تسيطر عليه مصر منذ 1995.

وزادت حدة التوتر بين البلدين عقب شن الإعلام المصري هجوما شرسا على السودان بسبب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر الماضي.

وأكد الرئيس، بحسب السفير، ثقة السودان في الدبلوماسية السودانية نحو تأسيس علاقات مع دول الجوار كافة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.



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