الرئيس السوداني يودع ويمنح وساما لممثل الأمم المتحدة المقيم

الخرطوم 26 أبريل 2018 ـ منح الرئيس السوداني عمر البشير الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان مارتا رويدس ﻭﺳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ تقديرا لخدماتها في البلاد خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى أبريل 2018.

منسقة الشؤون التنموية والإنسانيةللأمم المتحدة في السودان، مارتا رويدس، الإثنين 21 أغسطس 2017

واستقبل البشير المسؤولة الأممية يوم الخميس بالقصر الرئاسي في مكتبه.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن الرئيس البشير منح مارتا رويدس الوسام ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻭﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

وتم تعيين مارتا، أخيرا، نائبة للمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وعلقت هيئة الصليب الأحمر والهلال الأحمر التابعة للأمم المتحدة قائلة "إنه لشرف عظيم أن يتم منح هذه الجائزة من سعادة رئيس السودان. وقد كان شرفا لها العمل في السودان على مدى الثلاث سنوات الماضية".

ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻣﺎﺭتﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ البشير، ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻭﻋﺮﻓﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺷﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ.

ﻭﻗﺎﻟﺖ "ﺃﻧﺎ ﺣﺰﻳﻨﺔ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻮ ﻫﺪﻳﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺳﺄﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻌﻲ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺫﻫﺒﺖ".

ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ الله ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺭتﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻭﺷﻌﺒﻴﺎ.

وتتمتع السيدة رويدس بخبرة تزيد عن 25 عاما في الأمم المتحدة على مستوى اتتمتع السيدة رويداس بخبرة تزيد عن 25 عاما في الأمم المتحدة على مستوى المقر والميدان، على حد سواء في أربع قارات.