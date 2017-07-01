البشير يوفد نائبه الثاني الى القمة الأفريقية بأديس أبابا

الخرطوم 1 يوليو 2017- يقود النائب الثاني لرئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، الأحد، وفد السودان إلى القمة الأفريقية بأديس أبابا المنعقدة يومي الثالث والرابع من الشهر الجاري، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.

نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن

وكانت ذات الوكالة نقلت يوم الأربعاء الماضي، إن الرئيس عمر البشير سيرأس وفد السودان الى القمة، ولم توضح الوكالة الرسمية أسباب تغيب البشير وإرساله نائبه.

وكان وزير الخارجية إبراهيم أحمد غندور شارك في الاجتماع الوزاري للقمة الذي أنهى أعماله، تمهيداً لانطلاق قمة الرؤساء يومي الإثنين والثلاثاء، وشارك السودان في الاجتماعات التمهيدية على مستوى المندوبين الدائمين.

وسيناقش القادة الأفارقة حالة الأمن والسلم في أفريقيا، ومكافحة الإرهاب والظواهر السالبة الأخري وقضايا التهريب والاتجار بالبشر، الوضع في ليبيا، وفلسطين، وجهود الإصلاح المؤسسي للإتحاد الافريقي، بجانب الموقف الافريقي من خطوات إصلاح مجلس الأمن الدولي، علاوة على قضايا التنمية والتجارة والتكامل الاقتصادي والاندماج، فضلا عن المنطقة القارية الافريقية التجارية الحرة،والهجرة وتنقل الأشخاص وازالة القيود والجواز الافريقي.