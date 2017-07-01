 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 1 تموز (يوليو) 2017

البشير يوفد نائبه الثاني الى القمة الأفريقية بأديس أبابا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 يوليو 2017- يقود النائب الثاني لرئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، الأحد، وفد السودان إلى القمة الأفريقية بأديس أبابا المنعقدة يومي الثالث والرابع من الشهر الجاري، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.

JPEG - 8.1 كيلوبايت
نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن

وكانت ذات الوكالة نقلت يوم الأربعاء الماضي، إن الرئيس عمر البشير سيرأس وفد السودان الى القمة، ولم توضح الوكالة الرسمية أسباب تغيب البشير وإرساله نائبه.

وكان وزير الخارجية إبراهيم أحمد غندور شارك في الاجتماع الوزاري للقمة الذي أنهى أعماله، تمهيداً لانطلاق قمة الرؤساء يومي الإثنين والثلاثاء، وشارك السودان في الاجتماعات التمهيدية على مستوى المندوبين الدائمين.

وسيناقش القادة الأفارقة حالة الأمن والسلم في أفريقيا، ومكافحة الإرهاب والظواهر السالبة الأخري وقضايا التهريب والاتجار بالبشر، الوضع في ليبيا، وفلسطين، وجهود الإصلاح المؤسسي للإتحاد الافريقي، بجانب الموقف الافريقي من خطوات إصلاح مجلس الأمن الدولي، علاوة على قضايا التنمية والتجارة والتكامل الاقتصادي والاندماج، فضلا عن المنطقة القارية الافريقية التجارية الحرة،والهجرة وتنقل الأشخاص وازالة القيود والجواز الافريقي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

العمارة والجزالة في تكريم منصور 2017-06-29 19:59:32 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com في مناسبة مرور عام على تكريم الدكتور منصور خالد، والحلقات التي تبثها قناة الجزيرة هذه الايام حول تاريخه السياسي، نعيد نشرهذا المقال: **** (1) تحت شعار عامر بالوضاءة، (...)

السودان ومنظمة التجارة ..المداواة بالتي كانت هي الداء 2017-06-25 23:32:06 بقلم : خالد عمر يوسف حملت الأنباء في الأيام الماضية تجدد عزم النظام السوداني على المضي قدماً في سعيه المحموم للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية ، حيث أوردت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم السبت 24 يونيو 2017 تصريحاً لوزير (...)

طه القرشي في الميزان 2017-06-18 20:42:41 مصطفى عبدالعزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في رواية (حفلة التيس) لماريو بارغاس يوسا يقوم الحضور في الحانة، من المستمعين الى أحاديث الصياد، تلقائيا بخصم عدد من الكيلوجرامات، داخل اذهانهم، من وزن كل سمكة يزعم الرجل (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.