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البنك الأفريقي : 17.7 مليون دولار لمشروع التعليم الأول في جنوب السودان

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جوبا 23 سبتمبر 2019-وافق البنك الأفريقي للتنمية على مقترح بمبلغ 17.7 مليون دولار لتمويل أول مشروع للقطاع الاجتماعي في جنوب السودان منذ تدخل البنك في الدولة الوليدة.

وقال البنك إنه سزيد من فرص حصول الأطفال على التعليم الأساسي المحسن في ولايات أعالي النيل والوحدة وجونقلي وشرق الاستوائية.

وبحسب تقارير فإن المشروع سيحسّن حصول 30.000 طفل على التعليم الابتدائي من خلال إعادة تأهيل وتوسيع 35 مدرسة ابتدائية وتعزيز قدرة 2.000 معلم وإعادة تأهيل معهدين وطنيين لتدريب المعلمين و10 مراكز تعليمية للمقاطعات.

كما سيوفر المشروع مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فضلاً عن الأثاث والمواد التعليمية وبناء القدرات من أجل تقديم أفضل للخدمات التعليمية في المرحلة الابتدائية.

وأثر النزاع في جنوب السودان تأثيراً خطيراً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهدد البنية التحتية للخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم في جنوب السودان. وهناك أكثر من 2.2 مليون طفل في جنوب السودان غير ملتحقين بالمدارس.

وقال المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في جنوب السودان بنديكت كانو إن التعليم ليس فقط محركًا قويًا للتنمية وأحد أقوى الأدوات للحد من الفقر وتحسين السلام والاستقرار، بل هو أيضًا مفتاح إنهاء الصراعات.

وأضاف " إن إعادة بناء أنظمة التعليم أثناء وبعد الأزمة التعليمية كما يتصورها المشروع أمر بالغ الأهمية في حالات الصراع والهشاشة لأنه سيساعد على توفير الأمن وتسهيل بناء السلام وتعزيز المرونة".

وأعرب كانو عن تفاؤله أن المشروع سيساعد على إلهام التغيير والاستقرار اللذين تحتاج إليهما للأجيال القادمة في جنوب السودان.

ومنذ 2012، ساهمت المؤسسة بأكثر من 160.55 مليون دولار في شكل مساعدات تنموية عبر مختلف القطاعات لصالح أحدث دولة في إفريقيا.



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