البنك الدولى: السودان يحرز تقدماً فى مجال الآلات الزراعية

الخرطوم 23 مايو 2017- كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن إحراز السودان تقدما ملحوظا فى مجال الآلات الزراعية ، كما أظهر تحسناً طفيفاً فى إمكانية الحصول على تمويل.

شعار البنك الدولي

ودشن البنك الدولي بالإشتراك مع وزارة الزراعة، والغابات السودانية ،الثلاثاء تقرير"تمكين العمل الزراعي لعام 2017".

وأشار التقرير إلى أن "السودان حقق تحسنا ملحوظا منذ إصدار تقرير العام الماضي، حيث حصل على أعلى درجة له في مجال الآلات الزراعية ".

وأفاد أن السودان أظهر كذلك تحسنا طفيفا في إمكانية الحصول على التمويل، ونبه التقرير الى انه رغم التقدم المحرز فى مجالى البذور والآلات الزراعية إلا أن الطريق أمام السودان ما زال طويلاً.

وقال الممثل القطري لمجموعة البنك الدولي في السودان خافيير فورتادو حسب بيان تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء،"يسعدنا أن نرى الجهود التي يبذلها السودان نحو إنعاش قطاعه الزراعي الذي ينطوي على آمال عظيمة للنمو الشامل والمراعي لمصلحة الفقراء"، مؤكداً إلتزام البنك باستمرار دعم الأجهزة السودانية في بناء قطاع تصنيع زراعي قوي.

وبحسب البنك الدولى يشكل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في السودان ما بين 30 و 35% من إجمالي الناتج المحلي، ونظرا لاعتماد ما لا يقل عن 50% من السكان المشاركين في النشاط الاقتصادي على الزراعة، فإن إمكانات هذا القطاع غير مستغلة بشكل كامل، ويمكن أن يكون قاطرة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني في أعقاب انفصال جنوب السودان.

من جهته قال وزير الزراعة والغابات الاتحادي عبد اللطيف عجيمي إن إدراج السودان في تقرير تمكين العمل الزراعي يتيح له فرصة مهمة لقياس ما أحرزه من تقدم نحو تعزيز قطاع الصناعات الزراعية ومقارنته مع البلدان الأخرى.

وتورد " سودان تريون " أن تقرير "تمكين العمل الزراعي" الذي يصدره البنك الدولى سنوياً منذ عام 2013 يقوم بجمع البيانات عن القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر في بيئة الأعمال الخاصة بقطاع الزراعة، وبإتاحة البيانات حول الأطر التنظيمية القابلة للتنفيذ والتي يمكن مقارنتها على مستوى العالم، ما يعزز قاعدة المعلومات الخاصة بإصلاح السياسات وإقامة حوار فاعل بشأنها.

ويأتي التقرير مكمِّلاً لمجمل المساعدات الفنية التي يقدّمها البنك الدولي للقطاع الزراعي في السودان، والتي تتضمّن دراسة واسعة النطاق عن الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية وانضمام السودان إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية إضافةً إلى الجهود الحالية لدعم تعميم الخدمات المالية للنساء والشباب في مجال الصناعات الزراعية عبر صندوق السودان متعدّد المانحين.