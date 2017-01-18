 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 18 كانون الثاني (يناير) 2017

البنك الدولي يعد باستقطاب تمويل لمشروعات التنمية في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 يناير 2017- وعد البنك الدولي الأربعاء، السودان، باستقطاب تمويل عبر نوافذه المتخصصة بهدف تمويل مشروعات التنمية الحكومية، ومشروعات القطاع الخاص.

JPEG - 53.7 كيلوبايت
مديرة البنك الدولي في السودان، جنوب السودان واثيوبيا كارولاين تورك لدى توقيعها الاتفاقية مع وزير المالية بدر الدين محمود

وقال ممثل البنك المقيم في السودان اكسافير فيرتاتو، " إنه سيعمل على استقطاب تمويلات من نافذة البنك الدولي لتمويل القطاعات (IFC) ، ونافذة البنك لتمويل مشروعات التنمية (IDA).

ووعد اكسافير فيرتاتو بحسب وكالة الانباء السودانية بنقل القرار وما يترتب عليه من فرص، للمدراء التنفيذيين في البنك الدولي، بغرض النظر في كيفية مساعدة السودان والاستفادة من الفرص.

وتعد (IFC)مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي من أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية،وتعبتر (IDA) المؤسسة الدولية للتنمية،ذراع البنك الدولي الذي يضطلع بمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً.

وكان البنك الدولي، امتنع عن تمويل المشروعات التنموية في السودان،وتقديم قروض، لعدم قدرت الأخير على الإيفاء بديونه الخارجية التي تقدر بـ 50 مليار دولار حتى نهاية العام 2015.

وقال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود في تصريحات صحفية الأربعاء، عقب لقائه ممثل البنك الدولي بالسودان " نأمل أن يدعمنا البنك بمساعدات فنية ومالية ولوجستية خلال الأشهر الستة الأولى بعد القرار الامريكي برفع العقوبات عن السودان."

ودعا محمود البنك الدولي لتنظيم ملتقى يجمع المختصين من أهل الاقتصاد وإعداد المشروعات ومؤسسات التمويل بغرض تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها قرار رفع العقوبات، واستقطاب الاستثمارات الأمريكية للقطاعات الإنتاجية وبناء شراكات مباشرة مع القطاع الخاص السوداني.

وقضى قرار أميركي الجمعة بفك حظر التحويلات البنكية من وإلى السودان، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية المجمدة بقرار تنفيذي منذ عام 1997، كما قضى كذلك بتجميد العقوبات الإقتصادية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كيف عاد (الشعبي) إلى السلطة 2017-01-16 15:33:31 بقلم :عبدالحميد أحمد أرَادَتْ كِلابٌ أنْ تَفُوزَ بدَوْلَةٍ لمن ترَكتْ رَعْيَ الشُّوَيهاتِ وَالإبْلِ أبَى رَبُّها أنْ يترُكَ الوَحشَ وَحْدَها وَأن يُؤمِنَ الضّبَّ الخبيثَ من الأكلِ فَوَلّتْ تُريغُ الغَيثَ والغَيْثَ (...)

امريكا دنا وفاقها (1-3) 2017-01-15 10:24:14 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لم يكن خافيا، او عصيّا على الفهم، وجود مسارات متعددة لحوار سوداني امريكي خلال العامين الماضيين. ولكن الذين تنبهوا للتسارع في وتيرة ذلك الحوار خلال العام الماضي (...)

وزارة الخارجية وشئون الدبلوماسيين 2017-01-13 23:41:02 بقلم :محمد عثمان إبراهيم من حسن حظ المواطن السوداني الذي يواجه بعض المتاعب القانونية مع شرطة نيويورك أنه كان يحمل بطاقة توفر له الحصانة الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا وإلا فإن ليله كان سيمسي (أسود من سجم الدواك) بلغة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.