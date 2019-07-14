البنك الدولي يعلق أنشطة شركة في جنوب السودان بسبب مزاعم فساد

جوبا 14 يوليو 2019- أوقف البنك الدولي شركة مقرها جنوب السودان لمدة 15 شهرًا بسبب مزاعم تتعلق بالفساد.
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وتقوم الشركة، ذا إيست أفريكا، بتنفيذ مشروع فعالية المعلم والمدرسة في أوغندا. ويهدف المشروع لدعم الحكومة في تحسين فعالية المعلم والمدرسة في نظام التعليم الابتدائي العام.
وتم تمويل المشروع، الذي بلغت تكلفته 33 مليون دولار، بواسطة شركة الشراكة العالمية للتعليم من خلال البنك الدولي لمساعدة الحكومة الأوغندية على تحسين معايير التعليم الابتدائي.
وتفيد التقارير أن المنحة تستهدف بناء 138 مدرسة في 31 مقاطعة، بجانب إنشاء فصول دراسية ومراحيض، وتحسين البيئة المدرسية من توفير المياه لطلاب المدارس وتحسين فعالية المعلم.
وبحسب التقارير فإن مشروع البنك الدولي سيستفيد منه أكثر من 8 ملايين تلميذ من الكتب المدرسية الجديدة، ومليون تلميذ من فعالية المعلم في تدريس القراءة المبكرة للصف 122.000 آخرين من فصول جديدة و80.000 من مقدمي رعاية الأطفال المدربين.
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