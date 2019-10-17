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البنك الدولي يقول إن اغلب ديون السودان مستحقة لنادي باريس

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واشنطن 17 أكتوبر 2019- قالت مسؤولة رفيعة في البنك الدولي لـ(سودان تربيون) الخميس، إن متأخرات السودان على المؤسسات الدولية تتراوح بين 50 – 60 مليار دولار، منها نسبة صغيرة للبنك الدولي، لكن الجزء الأكبر منها يخص نادي باريس.

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مسؤولة البنك الدولي كارولين ترك أثناء حديثها في ملتقى أصحاب المصلحة بالخرطوم ..3 أكتوبر 2019 (صورة لشاتام هاوس)

ونفت المدير الإقليمي للبنك الدولي لإثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان كارولين ترك ما نقل على لسانها بأن على الخرطوم سداد 16 مليار دولار للبنك الدولي قبل أن تحصل على أي دعم مالي من المؤسسات الدولية.

وقالت" ديون السودان تتراوح بين 50 – 60 مليار دولار أغلبها لنادي باريس، أما متأخرات البنك الدولي فهي رقم بسيط من هذا المبلغ".

ونقلت تقارير صحفية عن ترك قولها خلال مشاركتها في ورشة بالخرطوم هذا الشهر أنه سيكون من الصعب على المؤسسات المالية الدولية تقديم أي دعم للخرطوم في الوقت الحالي.

وأضافت " على الحكومة أن تدفع متأخرات للمؤسسات المالية والدائنين تتراوح بين 15 مليار دولار و16 مليار دولار".

وهو ما نفته المسؤولة الدولية لسودان تربيون مؤكدة انها لم تتحدث عن هذا الرقم وأن ما نقل عنها ليس سوى "سوء فهم" لحديثها.

وكان وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مكي ميرغني أكد لـ (سودان تربيون) الثلاثاء أن متأخرات السودان على البنك الدولي لا تصل الى ٣مليار دولار وأن الحكومة عاكفة حاليا على اجراء إصلاحات اقتصادية لم يحدد تفاصيلها.

وقال" المتأخرات حجبت القروض عن السودان لكنها لم توقف المنح".



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