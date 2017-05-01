التئام اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا خلال أيام‎

الخرطوم 1 مايو 2017 - أعلن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور انعقاد اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان خلال أيام بناء على دعوة من الاتحاد الافريقي.

رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي

وكشف غندور خلال تقديمه بيان وزارته أمام البرلمان الإثنين، عن تلقي اللجنة المشتركة بين البلدين إخطارا من الآلية الافريقية رفيعة المستوى للاجتماع يومي الثامن والتاسع من مايو الجاري لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في سبتمبر 2012 “.

ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا ويشمل تسع اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز القضايا النفط والأمن والمتمردين واتفاق "الحريات الأربع" الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.

وهددت حكومة السودان في أواخر سبتمبر الماضي بإغلاق الحدود المشتركة بين البلدين حال فشل جوبا في إبعاد المقاتلين المتمردين من أراضيها، عقب حصولها على وعود من النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق لدى زيارته الخرطوم في أواخر أغسطس، تفيد بأن جوبا ستبعد الحركات المسلحة السودانية عن أراضيها في غضون 21 يوما.

من جانبه إتهم رئيس لجنة التربية والتعليم بالإنابة في البرلمان عصام الدين ميرغني، دولة جنوب السودان بالاستمرار في دعم الحركات المسلحة بما فيها الحركة الشعبية (شمال) .

وتتهم الدولتان بعضهما البعض بدعم المنشقين المسلحين المناهضين لها، لكن كلاهما ينفي الإدعاء.

وتجددت اتهامات من كبار المسؤولين في حكومة جنوب السودان، بأن الحكومة السودانية ما تزال تواصل تقديم الدعم اللوجستي والعسكري لمختلف الجماعات المسلحة التي تقاتل من أجل إسقاط حكومة الرئيس سلفاكير، فيما اتهم جهاز الأمن السوداني الإسبوع الماضي السلطات فى جوبا باستمرار دعم وإيواء الحركات المتمردة السودانية.

و قال النائب الفريق أول حامد موسي ، إن "هنالك جهات تسعي لإعادة الجنوب الى السودان ليعم الإستقرار والأمن" ، لكن العضو جادين جود الله دقاش ، طالب باستفتاء الشعب السوداني حال الرغبة في عودة الجنوب.

وكان الرئيس السودان عمر البشير كشف قبل يومين لدي حديثه فى المؤتمر العام للحزب الحاكم عن تلقيه طلب من - جهات لم يسمها - لإعادة الوحدة مع الجنوب.