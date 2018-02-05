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التجمع الاتحادي يدعو لمظاهرات جديدة في ضاحية بالخرطوم

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الخرطوم 5 فبراير 2018 ـ دعا التجمع الاتحادي المعارض، حديث النشأة، إلى احتجاجات على الغلاء بضاحية "الجريف شرق"، شرقي الخرطوم، ظهر الأربعاء القادم، وحظيت الدعوة بدعم وتأييد قوى المعارضة السودانية.

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محتجون ضد الغلاء وسط الخرطوم ـ الثلاثاء 16 يناير 2018

وتعد هذه الدعوة الرابعة من نوعها بعد أن تمكنت قوى المعارضة من تنظيم مظاهرات معلومة المكان والزمان بكل من الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري خلال يناير الماضي.

ومنذ أوائل يناير تتعامل السلطات السودانية مع احتجاجات في عدة مدن ضد إجراءات اقتصادية قاسية أقرتها موازنة العام 2018، ويعتقل جهاز الأمن حاليا مئات الناشطين، فضلا عن قيادات الصف الأول لأحزاب معارضة.

وحدد التجمع الاتحادي المعارض ظهر السابع من فبراير الحالي لاحتجاجات ستنطلق من ميادين ضاحية الجريف شرق بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن هذه المنطقة تشكل احدى معاقل الاتحاديين وظلت تشهد خلال السنوات الماضية احتجاجات من حين لآخر بسبب ما يعده الأهالي تغولا حكوميا على الأراضي بدواعي الاستثمار.

وثمن رئيس الجبهة الوطنية العريضة، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، علي محمود حسنين، دعوة التجمع الاتحادي للتظاهر وحرض المواطنين على المشاركة في احتجاجات الأربعاء القادم.

كما حظيت دعوة التجمع الاتحادي المعارض بترحيب من قوى المعارضة في بيان صدر مساء الأحد.

يذكر أن التجمع الاتحادي المعارض تم تدشينه في 29 يناير الماضي بتحالف 8 فصائل: "الحزب الوطني الاتحادي الموحد، الاتحادي الديمقراطي العهد الثاني، الحركة الاتحادية، الحزب الوطني الاتحادي، الاتحادي الموحد، التيار الاتحادي الحر، الاتحاديون الأحرار، والاتحاديون غير المنضوين للأحزاب والتيارات المذكورة".



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