التحالف الوطني في جنوب السودان يتعهد بتحقيق العدالة للضحايا

جوبا 16 ديسمبر 2018- تعهد التحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان السبت بتحقيق العدالة لضحايا القتل الممنهج للمدنيين في جوبا من القوات الحكومية على أسس قبلية.
وفي بيان بمناسبة الذكرى الخامسة لمذبحة جوبا التي وقعت ديسمبر 2013، قال التحالف إن عائلات الضحايا لم تشهد عدالة أو مساءلة ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في بلادنا.
وقال المتحدث باسم التحالف كواجي لاسو " يود التحالف أن يطمئن عائلات الضحايا وشعب جنوب السودان بأكمله على أنه لن يترك أي جهد حتى يتم محاسبة جميع مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة. تأخر العدالة يعني انكارها".
وشددت كواجي في بيان تحصلت عليه (سودان تربيون)" على رفضهم التوقيع على اتفاقية السلام المنشطة لأنها لا تعالج الأسباب الجذرية للصراع ولا تضمن المساءلة."
وأضاف أن غير الموقعين سيواصلون العمل مع جماعات المعارضة الأخرى ودول الترويكا و "جميع الشعوب المحبة للسلام" من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في جنوب السودان.
وكشف البيان أن التحالف سيعقد اجتماعاً مع المبعوث الخاص هذا الأسبوع مع مبعوث الإيقاد لجنوب السودان إسماعيل ويس ، لمناقشة الأسباب التي دفعتهم للتراجع عن الاتفاقية .
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