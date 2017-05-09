(التحرير والعدالة القومي) يؤكد أن السيسي خارج البلاد بعلم قيادة الدولة

الخرطوم 9 مايو 2017- أعلن حزب التحرير والعدالة القومي أن رئيسه التجاني السيسي موجود خارج السودان لأسباب معلومة، وبعلم قيادة الدولة، وأكد الحزب مشاركته في الحكومة المرتقب تشكيلها.

التيجاني السيسي (رويترز)

وكانت تقارير إعلامية تحدثت الأيام الماضية عن مغادره السيسي الى لندن غاضبا، بعد رفض منحه منصب نائب رئيس الجمهورية، في حكومة الوفاق الوطني.

وذكرت أن السيسي غادر الى لندن الإثنين الماضي، احتجاجا على عدم تنفيذ المؤتمر الوطني لوعده القديم له بمنحه منصب نائب رئيس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء أحمد فضل عبد الله "إن السيسي سافر لظروف معلومة و يعلم بها قيادة الدولة و لم يكن مغاضبا كما جاء في بعض وسائل الإعلام" دون أن يذكر الظروف المعلومة التي استدعت سفر رئيس الحزب.

وأضاف " سيعود إلى البلاد في غضون الأيام القادمة للمساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية عبر عضويته في البرلمان و قيادته في حزب التحرير والعدالة القومي".

وأكد أحمد فضل في تصريح صحفي أن حزبه مشارك في حكومة الوفاق الوطني القادمة، وسمي كل من آسيا محمد عبد الله ادريس لوزارة اتحادية و وابراهيم يوسف محمد عبدالله (بنج) وزير دولة.

و أشار إلى أن حزب التحرير والعدالة القومي يتمسك بحقه في المشاركة على كافة المستويات استكمالا لمسيرة السلام و دعما لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وشغل التجاني السيسي منصب رئيس السلطة الانتقالية في دارفور، وذلك عقب توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في 14 يوليو 2011، بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بقيادة التيجاني سيسي.

وانشأت سلطة دارفور الإقليمية في مايو 2011، طبقا لوثيفة الدوحة للسلام، لتكون الأداة الرئيسية لتنفيذ إلاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني سيسي.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت رسميا إنتهاء اجل السلطة الإقليمية لدارفور، في أعقاب انتهاء الاستفتاء الاداري وإعلان نتائجه بتصويت مواطني الاقليم لصالح الإبقاء على التقسيم الحالي.