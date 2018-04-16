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(التحرير والعدالة) يرحب بلقاء برلين بين الحكومة وحركات دارفور

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الخرطوم 16 أبريل 2018 ـ رحب حزب التحرير والعدالة، الإثنين، بإنعقاد اللقاء التشاوري ببرلين بين ممثلين للحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان ـ جناح مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

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تاج الدين نيام

وبدأت بالعاصمة الألمانية يوم الإثنين مشاورات بين الحكومة السودانية والحركتين المتمردتين في إقليم دارفور.

وتستمر الاجتماعات حتى الثلاثاء بمشاركة جبريل ومناوي، فيما يشارك من جانب الحكومة وفد بقيادة مسؤول ملف مفاوضات دارفور أمين حسن عمر ومدير مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله، بجانب ممثلين للحكومة الألمانية والوساطة الأفريقية.

وتوقع المتحدث باسم حزب التحرير والعدالة تاج الدين نيام في بيان تلقته "سودان تربيون" أن تمهد مثل هذه اللقاءات الطريق نحو الوصول لاتفاق سلام في دارفور على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور يوليو 2011، ومخرجات الحوار الوطني 2016.

وأكد نيام أن للحركتين الحق في زيادة ما يرونه ناقصا في الوثيقة أو مخرجات الحوار الوطني.
وتشير "سودان تربيون" إلى أن حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي، وقعت قبل تحولها إلى حزب، وثيقة اتفاق الدوحة لسلام دارفور مع الحكومة.

وناشد أن يقدم طرفا اللقاء ـ الحكومة والحركات ـ التنازلات اللازمة للوصول إلى تفاهمات "تفضي إلى استكمال السلام الشامل وعودة (الأخوة الأعزاء) إلى حضن الوطن والمشاركة في التحول الشامل؛ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد".

وتدعم ألمانيا جهود الآلية الأفريقية الرفيعة لتحقيق السلام في السودان حيث وقعت اتفاقية معها في نوفمبر 2014 بموجبها صارت ألمانيا مسهلا لعمل الآلية وشريكا لإنجاح السلام والتغيير الديمقراطي في البلاد.



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