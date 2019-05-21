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التروكيا تقول عدم الاتفاق على سلطة مدنية يعيق الدعم الدولي للسودان

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ممثلو تحالف المعارضة خلال الاجتماع المشترك مع لجنة المجلس العسكري .. (الجزيرة)

الخرطوم 21 مايو 2019- دعت دول الترويكا الثلاث (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والنرويج) الى التعجيل الاتفاق حول حكومة مدنية مشيرة إلى ان عدم تسليم الحكم لسلطة مدنية سيؤدى الى الحيلولة دون التعامل الدولي مع السودان.

وفشلت جلستا المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في يومي الاحد والاثنين في التوصل لاتفاق حول مجلس السيادة الذي يطمع كل من الطرفين في السيطرة عليه.

وأصدرت دول التروكيا بيانا الثلاثاء تحث فيه الاطراف السودانية التوصل لاتفاق ينهي حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد نتيجة لقيام حكومة بعد اكثر من شهر منذ سقوط حكومة الرئيس البشير في 11 ابريل الماضي.

وفي ذات الوقت حدز البيان من مغبة عدم التوصل لاتفاق يؤدي لإقامة حكم مدني في البلاد مشددة إلى ان ذلك "سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان."

وأضاف البيان "تدرك اللجنة الثلاثية ان الجيش له دور يلعبه في حماية امن السودان."

والمعروف ان سياسيات نظام البشير المطلوب من العدالة الدولية قادت لعزلة البلاد ووضع السودان في قائم الدولة الداعمة للإرهاب، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن السوداني من تدهور حاد في مستوى المعيشة.

وكانت دول التروكيا والاتحاد الاوربي بالإضافة إلى كل من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والإيقاد قد تدارست في اجتماع عقد في واشنطن الاسبوع الماضي سبل دعم الحكومة المدنية التي يجري التفاوض حول تكوينها.

وسبق ان هدد المجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد بعد خلع الرئيس السابق البشير بتنظيم انتخابات في ظرف ستة اشهر في الوقت الذي يهدد فيه مجلس السلم والأمن الافريقي بتعلق عضوية السودان في حالة عدم تسليم الحكم لسلطة مدنية في ظرف شهرين.



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