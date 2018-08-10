(الترويكا): اتفاق السلام بجنوب السودان غير مستدام

الخرطوم 10 أغسطس 2018 ـ عبرت أميركا وبريطانيا والنرويج "دول الترويكا"، عن القلق يوم الجمعة بشأن اتفاق السلام بين الطرفين المتحاربين في جنوب السودان وتشكيل حكومة تقاسم سلطة وقالت إن هذه الترتيبات غير واقعية أو مستدامة.

مراسم توقيع اتفاق قسمة السلطة والجكم .. الخرطوم 5 أغسطس 2018

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنه "في ظل حالات الفشل السابقة... سيحتاج قادة جنوب السودان للتصرف بشكل مختلف والالتزام بالسلام والحكم الرشيد".

وشككت الدول في كيفية توفير الأمن خلال المرحلة الانتقالية في العاصمة جوبا "ومدى فاعلية الرقابة على السلطة التنفيذية".

كما شددت الدول الثلاث على ضرورة خفض العنف وحثت القادة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل كامل.

ونجحت الوساطة السودانية التي تعمل تحت رعاية "إيقاد"، الأحد الماضي، في إقناع الأطراف الجنوب سودانية على التوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية واتفاق قسمة السلطة وشؤون الحكم، قبل أن تتنازل كينيا عن استضافة الجولة القادمة لصالح الخرطوم.

ووقعت أطراف التفاوض الجنوبية بما فيها الرئيس سلفا كير وقائد حركة التمرد الرئيسية ريك مشار الأحد الماضي اتفاقا حول القضايا العالقة في الحكم، حيث أنهيا سلسلة من المحادثات لتنشيط اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015.