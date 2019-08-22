(الترويكا) تتعهد بدعم الحكومة المدنية في السودان لبناء اقتصاد مستقر

الخرطوم 22 أغسطس 2019- وعدت دول الترويكا (المملكة المتحدة ،الولايات المتحدة والنرويج) بمساعدة الحكومة المدنية في السودان خلال المرحلة المقبلة واعربت عن تطلعها للعمل مع المؤسسات السودانية الجديدة.

عبد الله حمدوك يتعهد بوقف الحرب وبناء اقتصاد السودان المأزوم .. صورة من ( أ ف ب)

وهنأت الترويكا في بيان الخميس عبد الله حمدوك على تعيينه رئيسًا للوزراء ممتدحه تجربته المهنية الواسعة.

واعتبرت تكوين حكومة بقيادة مدنية "يمثل فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر وإنشاء حكومة تحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية"

وأضافت "سيحصل رئيس الوزراء حمدوك على دعم اللجنة الثلاثية في تحقيق هذه الأهداف".

ونوهت الى أن السودان يتمتع في لحظاته التاريخية هذه بفرصة فريدة لإقامة السلام داخل حدوده، ووضع دستور يضمن حماية حقوق الإنسان ويمكّن جميع السودانيين، بمن فيهم النساء والشباب، وإنشاء البنية التحتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت انها تشجع جميع الأطراف على الانخراط بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف، كما حثت الحركات المسلحة على المشاركة بشكل بناء مع الحكومة الجديدة لتحقيق السلام.

وأكدت الترويكا استمرارها في دعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لاستكمال التحقيقات بشأن أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين.

بدورها دعت الخارجية الفرنسية، الخميس، إلى ضرورة احترام البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في السودان والإسراع بتشكيل الحكومة. المدنية، ورحبت بتأدية عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية لتولي رئاسة الوزراء.

وأشارت الخارجية الفرنسية في بيان إلى ضرورة احترام البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في السودان.