(الترويكا) تدعو أطراف جنوب السودان إلى الالتزام بموعد تكوين الحكومة

جوبا 22 أكتوبر 2019- حثت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) الاثنين حكومة جنوب السودان والمعارضة على الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 12 نوفمبر لتشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية.

مشار وصل جوبا والتقى سلفا .. السبت 19 أكتوبر 2019

وقال بيان للمجموعة " ستستمر الترويكا في الوقوف مع شعب جنوب السودان الذي يرغب في تحقيق السلام ويستحقه وحكومة تحمي شعبها".

ووفقًا لما ذكرته "الترويكا"، فإنه مع انتهاء الموعد النهائي في 12 نوفمبر 2019، والذي تم تمديده من شهر مايو، فإن هناك الكثير مما يجب عمله بشكل عاجل لضمان نجاح حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

وأضافت "سيساعد التقدم في الحفاظ على ثقة جميع الأطراف والمجتمع الدولي، وإثبات أن لدى الأطراف الإرادة السياسية للعمل معًا خلال الفترة الانتقالية، وإتاحة الفرصة للمجتمع الدولي للمشاركة بشكل إيجابي مع حكومة جديدة شاملة للجميع. إننا نشجع الأطراف، وخاصة الحكومة الحالية، على اتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة من خلال تعزيز التعاون".

ورحبت بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جنوب السودان، وتعهدت في الوقت ذاته بالحفاظ على ثقة جميع الأطراف والمجتمع الدولي وإظهار أن لدى الأطراف الإرادة السياسية للعمل معًا خلال الفترة الانتقالية.

وانحدر جنوب السودان إلى الحرب في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه حينها رياك مشار بالتخطيط لانقلاب.

وفي سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.