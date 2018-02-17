(الترويكا) تدعو فرقاء جنوب السودان للاجتهاد من أجل السلام

جوبا 17 فبراير 2018- حثت دول الترويكا الجمعة الاطراف المتحاربة في جنوب السودان المشاركة فى منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى الذى تتوسط فيه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) على بذل المزيد من الجهود بشأن الترتيبات الامنية والادارية المعلقة من اجل التوصل الى اتفاق هادف وناجح .

وقررت الوساطة الجمعة تعليق المرحلة الثانية من عملية التنشيط وتعهدت باستئناف المناقشات في غضون اسبوعين او ثلاثة وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الاثيوبية.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الاثيوبية هيروت زيمين للصحفيين نيابة عن رئيس مجلس وزراء الإيقاد "ان مساعينا المشتركة في المشاورات يجب ان تستمر من اجل الحفاظ على قوة الدفع".

من جانبها رحبت الترويكا بالجهود البناءة التي بذلتها الأطراف لإبرام اتفاق، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تقديم المزيد من التنازلات لإحراز تقدم مستدام صوب السلام.

وقال بيان أصدرته المجموعة عقب تعليق المحادثات "ان الترويكا تدعو جميع الاطراف الى الرجوع إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن دون شروط مسبقة لمعالجة الترتيبات الهامة للحكم والامن الضرورية للسلام".

ونصح البيان الأطراف بأن تحدد فصل السلطات وآليات تسوية المنازعات والمصالحة وتقديم الخدمات والمساءلة كأولويات، وزاد "اننا ندعو الاطراف الى وضع ترتيبات امنية عملية تضع نهاية للعنف وبناء الثقة وتحدد طريقا واقعيا لإصلاح قطاع الامن بشكل أكبر".

ورفضت حكومة جنوب السودان الخميس مقترحا يدعو الى اقامة هيئة قيادية جماعية تضم اربعة نواب للرئيس برئاسة الرئيس سلفا كير. كما دعت جماعات المعارضة إلى إبعاد الرئيس كير خلال الفترة الانتقالية، قائلة إنه يعيق تنفيذ اتفاق السلام.

ومع فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية، نصح الوسطاء الأطراف بمراجعة مواقفهم والتوصل إلى أفكار لتقريب الشقة القائمة.

كما حثت الترويكا الاطراف على الوفاء بتعهداتها بعدم استئناف القتال والامتثال لاتفاق وقف الاعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في ديسمبر الماضي.

وأضافت "اننا نؤيد رغبة الإيقاد والاتحاد الإفريقي بشأن فرض عقوبات على الأطراف التي تقوض السلام في أسرع وقت ممكن ونحن على استعداد لدعمهم فى جهودهم".

و أشار البيان الى ضرورة الافراج عن السجناء السياسيين وأسرى الحرب، منوها إلى أن هذا الاجراء جزء من اتفاقية وقف الاعمال العدائية الموقعة، وزاد "يجب على الاطراف ايضا ان تسمح بالوصول غير المقيد لمراقبي وقف إطلاق النار والترتيبات الامنية الانتقالية ودخول المساعدات الانسانية وعمال الاغاثة".