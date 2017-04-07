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(الترويكا) ترحب بفتح الخرطوم ممر ثاني لإغاثة جنوب السودان

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الخرطوم 7 أبريل 2017 ـ رحبت دول الترويكا "الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج" بفتح السودان لمعبر ثاني لإيصال المساعدات إلى جنوب السودان الذي يعاني المجاعة في عدة مناطق.

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قافلة المساعدات في الابيض تستعد للتوجه الى جنوب السودان..(صورة من برنامج الأغذية)

ودشن برنامج الغذاء العالمي، الخميس الماضي، الممر الإنساني على طريق (الأبيض ـ هجيليج ـ ربكونا ـ بانتيو)، لتوصيل المساعدات للسكان الذين يعانون من المجاعة في جنوب السودان، ليضاف إلى معبر "كوستي ـ الرنك".

وقالت دول الترويكا في بيان تلقته "سودان تربيون" الجمعة، "ترحب دول الترويكا بفتح حدود السودان إلى بانتيو في جنوب السودان لتوصيل المساعدات الإنسانية للمناطق المتاثرة بالنزاع والتي تعاني المجاعة ونقض الغذاء الحاد".

وأشادت الترويكا كذلك بجهود حكومة السودان لتسهيل تدفق المساعدات الغذائية عبر بورتسودان، ورحبت بقرار الخرطوم بالتبرع بالغذاء لشعب جنوب السودان.

وطلبت من حكومة جوبا بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي والشركاء لتقديم المساعدات العاجلة، وحثت حكومة جوبا والمجموعات المسلحة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمجموعات المتأثرة بصورة كاملة وضمان عدم استغلالها للجهات غير المستهدفة.

وأشارت دول الترويكا إلى أن السودان قبل استضافة أكثر من 365,000 من لاجئ جنوب السودان بما في ذلك أكثر من 60,000 الذين دخلوا السودان في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، داعية الخرطوم لضمان وصول المساعدات المستمر لهؤلاء اللاجئين.

وفي وقت سابق أبدت سفارات دول الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، عبر بيان مشترك، ترحيبها بقرار حكومة السودان، فتح ممر إنساني إضافي براً، لإيصال المساعدات الإنسانية لجنوب السودان، مطالبة بممر ثالث.

ولاحقا قالت الحكومة السودانية، إنها لا تستبعد فتح جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دولة جنوب السودان، من مطار الأبيض، حال هطول الأمطار واستمرار المجاعة هناك، معلنة في ذات الوقت عن مقترح لفتح طريق بري ثالث لنقل الإعانات للمتأثرين.



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