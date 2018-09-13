(الترويكا): تنفيذ السلام في جنوب السودان يقتضي تغيير النهج الحالي

جوبا 13 سبتمبر 2018- أشادت دول الترويكا "المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج" بالجهود التي بذلتها دول "إيقاد" لإنهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات في جنوب السودان.

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ومع ذلك، شككت الدول الثلاث في بيان أصدرته الأربعاء فيما إذا كان الاتفاق المنشَّط سيتم تنفيذه بالكامل هذه المرة، استناداً على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة.

وأضاف البيان "ما زلنا نشعر بالقلق بشأن مستوى التزام الطرفين بهذه الاتفاقية واتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة في أديس أبابا في ديسمبر".

وذكرت بلدان الترويكا الوضع في واو قائلاً إن الهجمات مستمرة بالرغم من وقف إطلاق النار وتم منع فرق مراقبة وقف إطلاق النار من الوصول في الوقت المناسب، بجانب حظر المساعدات الإنسانية.

وطالب البيان أطراف النزاع بالالتزام الجاد وتغيير نهجها، وزاد "يجب أن يشمل ذلك إنهاء العنف والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية والإفراج عن السجناء السياسيين والالتزام الحقيقي بالتنفيذ الفعال والخاضع للمساءلة، والذي يتضح من خلال دعم آليات الأمن والإنفاذ، ومراقبة السلطة التنفيذية والاستخدام الشفاف للموارد لصالح جميع شعب جنوب السودان. وبدون تحقيق تقدم في هذه المجالات سنشعر بالقلق من أن الاتفاق لن يحقق السلام الذي يستحقه شعب جنوب السودان".

وفي يوليو الماضي هددت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي بوقف دعمهم للأنشطة والمؤسسات المكلفة بتنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، مشيرين إلى أنهم لا يمكنهم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ دﻋم أﻧﺷطﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﻔﯾذ الاتفاق إلى ما لا نهاية إذا لم تساهم الأطراف في تحقيق السلام

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وأضاف البيان "إننا نتطلع إلى عملية تنشيط سريعة وشاملة تسمح لنا بالتفكير في الالتزام بمزيد من الموارد. أن الآلية المشتركة للرصد والتقييم تعلب دوراً حيوياً في تحقيق الأهداف العاجلة التي وضعناها. ومع ذلك يجب تعزيز مؤسسات الآلية لتحقيق النتائج في السياق الجديد".