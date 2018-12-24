(الترويكا) قلقة حيال استهداف السلطات السودانية للمتظاهرين بالرصاص

الخرطوم 24 ديسمبر 2018-أبدت دول الترويكا (الولايات المتحدة، النرويج، المملكة المتحدة، كندا) قلقا حيال أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات الأخيرة في السودان، وحثت الحكومة على الاستجابة للمظاهرات بشكل "مناسب".

محمد عيسى ماكور قتل برصاصة في الرأس أثناء احتجاجات بربر .. الخميس 20 ديسمبر 2018

وقالت المجموعة في بيان صدر الاثنين وتلقته (سودان تربيون) انها قلقة إزاء أعمال العنف التي وقعت أثناء الاحتجاجات الأخيرة بما في ذلك "التقارير الموثوقة عن استخدام الذخيرة الحية من حكومة السودان ووقوع وفيات متعددة ".

وأكد البيان على حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي للتعبير عن "مظالمه المشروعة".

وحثت دول الترويكا الجميع على تجنب العنف أو تدمير الممتلكات، كما طالبت الحكومة بالاستجابة للمظاهرات بشكل مناسب من خلال الشرطة النظامية والتعامل وفقاً للقانون السوداني والدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير -وتجنب استخدام الذخيرة الحية على المحتجين والاحتجاز التعسفي والرقابة على وسائل الإعلام.

وقالت المجموعة إنها تتوقع تنفيذ حكومة السودان تدابير للتحقيق في الحالات التي وقعت فيها إساءة استعمال للقوة، مبدية ترحيبها بالتأكيدات التي قدمتها وزارة الخارجية السودانية في هذا الخصوص.

وسقط عدد من القتلى والمصابين أثناء المظاهرات التي عمت عدد كبير من المدن السودانية بما فيها العاصمة الخرطوم، منذ الأسبوع الماضي لكن السلطات لم تقدم إحصائية رسمية نهائية بشأن أرقام الذين سقطوا جراء العنف المفرط من قوى الأمن.

وكان رئيس حزب الأمة الصادق المهدي قال في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي إن 22 قتيلا هي حصيلة الغضب الشعبي في 28 مدينة سودانية.