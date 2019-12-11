(الترويكا): نجاح المفاوضات في جوبا سيكون حاسما لضمان السلام

الخرطوم 11 ديسمبر 2019- قالت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، الأربعاء، إن نجاح المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية، والجبهة الثورية في العاصمة جوبا، سيكون حاسما.
- الفرقاء السودانيون والوسيط الجنوب سوداني يلوحون بالاتفاقيات التي وقعت في جوبا الاثنين 21 أكتوبر 2019 (سونا)
وتركز مفاوضات جوبا التي انطلقت الأربعاء، على أربعة مسارات، هي: دارفور جنوب كردفان والنيل الأزرق، شرق السودان، شمال السودان.
ورحبت دول الترويكا، في بيان تلقته "سودان تربيون" باستئناف المفاوضات، وقالت، إن "نجاح هذه المحادثات سيكون حاسما في رحلة السودان نحو ضمان سلام دائم".
وأعربت عن أملها، في انضمام جميع أصحاب المصلحة المهتمين لهذه المحادثات وإظهار روح جديدة من التعاون والواقعية لضمان نجاحها.
وشدَّد البيان على أن السلام الدائم هو وحده، الذي يضمن تلبية الاحتياجات الإنسانية والأمنية، لمن هم في المناطق المتأثرة بالصراعات.
وحث البيان جميع الأطراف على دعم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين ولاة الولايات بحلول نهاية ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن التقدم في المحادثات سوف يحافظ على الثقة في بناء سودان مستقر وديمقراطي وآمن.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
وجرى تشكيل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، حسب الوثيقة الدستورية، فيما لم يشكل المجلس التشريعي الانتقالي بالبلاد، ولايزال حكام الولايات هم من العسكريين الذين عينهم المجلس العسكري، قبل حله.
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