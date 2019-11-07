التضخم في السودان يصعد الى أكثر من 57% خلال أكتوبر

الخرطوم 7 نوفمبر 2019- سجل معدل التضخم بالسودان لشهر اكتوبر ارتفاعا بلغ 57.70 % ، مقارنة 53.35 % لشهر سبتمبر الماضي.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وبحسب الإفادة الدورية للجهاز المركزي للإحصاء الخميس، فإن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 57.70 % في أكتوبر، بنسبة ارتفاع 17.4 % مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وعزا الجهاز المركزي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة بلغت 61.01 % من التضخمم العام. ،كما زادت أسعار الزيوت والالبان والخضروات بالاضافة إلى ارتفاع تعرفة المواصلات.

وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 56.15 % في الشهر الماضي، مقابل 51.41 % في سبتمبر.

كما صعد معدل التضخم في المناطق الريفية إلى 58.73 % في أكتوبر مقابل 54.98 % في سبتمبر.

وتحاول الحكومة السودانية من خلال ميزانية العام الحالي، إبقاء معدل التضخم في حدود 27 %، مع معدل نمو 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية بالغت اثرت على مستوى معيشة الأفراد من ذوي الدخل المحدود، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا مضطردا دون مؤشرات واضحة لإمكانية السيطرة عليها.