الخرطوم 11 أكتوبر 2018- واصل معدل التضخم في السودان ارتفاعه المتسارع مسجلا لشهر سبتمبر 68,64% مقارنة بـ 66,82% لأغسطس الماضي.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

ومنذ مطلع هذا العام، سجلت معدلات التضخم أرقاما قياسية، إذ ارتفعت في يناير إلى 52,37%، مقارنة بـ 25.15% في ديسمبر 2017. وفي فبراير بلغ 54.34%، وفي مارس 55.60% ثم ارتفع الى 57.65% في أبريل.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في نشرته الدورية الخميس، الارتفاع لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية بنسبة 3,7 %.

وسجلت ولاية البحر الاحمر اعلى نسبة تضخم بلغت 100.84% بينما سجلت ولاية الخرطوم 69,63% في الوقت الذي انخفض فيه معدل التضخم في خمس ولايات هي شمال دارفور , النيل الابيض , كسلا , سنار , والقضارف.

وفي أحدث تقرير له يوم الثلاثاء الماضي قال صندوق النقد الدولي إن معدل التضخم في السودان سيصل 61.8% هذا العام و49.2% عام 2019 و61.1% عام 2023.

وأشار الى أن اقتصاد السودان سيتقلص بنسبة -2.3% هذا العام و -1.9% عام 2019 وأن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في هذا البلد سيهبط بنسبة تتخطى 20%، وبحلول عام 2023 سينمو الاقتصاد بنسبة 0.4%.

كما توقع التقرير تدهورا غير مسبوق في ميزان المدفوعات ليكون -14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 و -13.1% عام 2019 و -10.4% عام 2023.