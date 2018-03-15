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التضخم في السودان يواصل تخطي حواجز قياسية متجاوزا 54%

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الخرطوم 15 مارس 2018 ـ قفز معدل التضخم في السودان لشهر فبراير إلى 54.34%، مقارنة بـ 52.37% لشهر يناير.

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الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وسجل معدل التضخم رقماً قياسياً غير مسبوق يناير وقفز بنسبة زيادة تجاوزت الـ 100%، ببلوغه 52,37%، كأعلى نسبة يتم تسجيلها في البلاد على الاطلاق بعد أن كانت 25.15 % لشهر ديسمبر الماضي.

وعزا بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، الخميس، زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الأغذية التي كانت الأكثر مساهمة، بنسبة 52.86%.

وفي يناير الماضي أرجع المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، كرم الله عبد الرحمن، الارتفاع الى هذا الرقم القياسي للإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة السودانية يناير الماضي.

وبحسب البيان ارتفعت أسعار مجموعات السلعية الفرعية، منها "اللحوم، والخبز والحبوب، والزيوت والدهون، والبن والشاي، واللبن والجبن والبيض والسكر، ومجموعة الأحذية"، بنسب متفاوتة.

وتستهدف موازنة العام الحالي، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4% في 2017.



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