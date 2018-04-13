الخرطوم 13 أبريل 2018 ـ قال الجهاز المركزي للإحصاء، الخميس، إن التضخم في السودان ارتفع إلى 55.6% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ 54.34% في فبراير.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل لافت منذ يناير الماضي بعد إجازة العام 2018، ما أثار احتجاجات، وأدى نقص العملة الصعبة إلى تقليص الواردات.

وترتفع الأسعار منذ أن هوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية، ما دفع البنك المركزي إلى تخفيض قيمة العملة مرتين منذ بداية العام وهو ما خفض سعر الصرف الرسمي إلى حوالي 31.5 جنيه للدولار من 6.7 جنيه في أواخر ديسمبر، وفقا لرويترز.

وتستهدف الحكومة خفضا حادا للتصخم ليصل إلى 19.5% بحلول نهاية 2018 من 34.1% في نهاية 2017، لكنها دأبت على نفي أنها تخطط لتعويم عملتها.

وقال متعاملون إن العملة السودانية جرى تداولها عند 34 جنيها للدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع، مقارنة مع مستوى قياسي منخفض عند 40 جنيها في الأشهر القليلة الماضية.