التضخم في السودان يوالي الارتفاع ملامسا الـ 48 % في يونيو

الخرطوم 10 يوليو 2019- سجل معدل التضخم في السودان، لشهر يونيو ارتفاعا بلغ 47.78 % مقارنة بـ 44.95 % مايو الماضي.

وعزا مدير الجهاز المركزي للإحصاء، كرم الله علي عبد الرحمن الارتفاع إلى زيادة أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكلفة التعليم العام.

وأوضح بحسب وكالة السودان للأنباء أن أكثر من ثلثي التضخم تسهم فيه مجموعة الأغذية والمشروبات بـ 65.28% من نسبة معدّل التضخم.

وأشار عبد الرحمن إلى تأثير ارتفاع رسوم التعليم للعام الدراسي الجديد في رفع التضخم.

وقال إنه حال استبعادها فإن التضخم ينخفض إلى 43% وينخفض لذات النسبة في حال استبعاد السلع الغذائية المستوردة.

ولفت الى أن معدل التضخم سجل في شهر يونيو ارتفاعا في مناطق الريف مقارنة بمناطق الحضر حيث سجّل في الأولى نسبة 47.84 % مقارنة بـ 47.39 % في الأخيرة، فيما بلغ معدل التضخم لشهر مايو في مناطق الريف نسبة 44.36% مقارنة بـ 45.53% في مناطق الحضر.

وأكد أن معدّل التضخم ظل مستقراً إلى حدٍ ما خلال العام الجاري 2019م في حدود أقل بكثير من العام سابقه معرباً عن أمله في الوصول خلال الفترة القادمة إلى رقم أحادي.