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التضخم يتراجع في السودان بعد شهور من الارتفاع

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الخرطوم 18 يوليو 2017 ـ سجل معدل التضخم في السودان لشهر يونيو انخفاضا بلغ 3.9% حيث انخفض إلى 32.63% مقارنة بـ 35.52 في مايو الماضي.

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الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وظل التضخم يسجل ارتفاعا متواليا الشهور الماضية منذ أن اتخذت وزارة المالية في نوفمبر الماضي إجراءات برفع الدعم الحكومي جزئيا عن الوقود والكهرباء والدواء، كما رفع البنك المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً.

وأوضح تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، الثلاثاء، أن معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر سجل انخفاضا بلـغ 28.98% مقارنة مع 31.53% في مايو الماضي بنسـبة انخفاض بلغت 8.08%.

وفي الريف سجل معدل التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية انخفاضا حيث سجل 35.95% مقارنة بـ 39.18% في مايو الماضي بنسبة انخفاض 8.24%، فيما سجل معدل التضخم في الولايات لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية معدلات متفاوتة.

وأبان التقرير أن مجموعة السلع والخدمات الأثني عشر ساهمت في معدل التضخم بنسب متفاوتة، حيث ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 54.99%، مجموعة الملابس والأحذية 8.21%، الصحة 5.19%، الاتصالات 5.22%، النقل 3.36%، التجهيزات والمعدات المنزلية 3.03%، السكن والمياه والكهرباء والغاز 5.91%، السلع والخدمات المتنوعة 3.06%، المطاعم والفنادق 2.75%، التعليم 3.06%، الترويح والثقافة 3.11% ومجموعة التبغ 2.11%.

ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثرا بنحو 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية بالسودان تراجعا متواصلا أمام العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.

واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017 في يناير الماضي وتوقع عجزا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي مقابل 1.6% لعام 2016.

وتتوقع ميزانية 2017 معدل نمو 5.3% مقابل 6.4% لعام 2016 وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%.



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