التضخم يقفز لرقم قياسي في السودان مقتربا من الـ 73%

الخرطوم 18 يناير 2019- سجل معدل التضخم في السودان معدلا قياسيا بارتفاع غير مسبوق خلال ديسمبر بالغا 72.94%، مقارنة بـ 68.93% في نوفمبر الماضي.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء فإن متوسط التغير الشهري للعام 2018 بلغ 4.84%، وأعلى معدل سجله يناير 24.85% وأدناه في أكتوبر– 0.68 مقارنة بمتوسط التغير الشهري للعام 2017 البالغ 1.89%.

وأفاد في تقريره الشهري الخميس أن متوسط التغير الشهري لمجموعة الأغذية والمشروبات للعام 2018 بلغ 5.45% وكان أعلى معدل سجله شهر يناير 18.26% وأدناه سجله شهر أكتوبر – 1.26% مقارنة بمتوسط التغير الشهري لمجموعة الأغذية والمشروبات للعام 2017 الذي بلغ 2.35%.

وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية في ديسمبر ارتفاعاً بلغ 68.25% بينما كان 62.67% في نوفمبر الماضي.

وأعلن الجهاز تسجيل 11 ولاية ارتفاعاً في معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي وهي البحر الأحمر، جنوب دارفور، الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، شمال كردفان، النيل الأبيض، القضارف، جنوب كردفان، شمال دارفور، الشمالية.