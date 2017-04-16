التضخم يوالي الإرتفاع في السودان مسجلا أكثر من 34%

الخرطوم 16 أبريل 2017 - واصل معدل التضخم أرتفاعه للشهر الثاني عشر على التوالي في السودان،وإرتفع إلى 34.68 % في مارس جراء استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم الحكومي في نوفمبر الماضي.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وكان معدل التضخم السنوي في يناير الماضي 32.86% ، واستمر ارتفاع الأسعار بالرغم من قرار رفع العقوبات الأميركية عن السودان جزئيا، وما أعقبه من تحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء ، الأحد، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.68 % فى شهر مارس مقارتة بـ 33.53% لفبراير الماضي.

واتخذت وزارة المالية أول نوفمبر الماضي إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، ورفعت الدعم جزئيا عن الوقود والكهرباء والدواء، كما رفع البنك المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً.

ويوالي معدل التضخم بالسودان الارتفاع منذ أبريل الماضي، حيث واصل خلال مارس الارتفاع للشهر الثاني عشر على التوالي.

ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثرا بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعا متواصلا أمام العملات الصعبة فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى نحو 46% قبل أن يشهد منذ العام 2014 انخفاضا في محاولة من الحكومة للوصول إلى رقم أحادي.

ومع تراجع الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، ما دفع أسعار الوقود للارتفاع بنحو 30%، وفي تلك الأثناء أدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017 في الشهر الماضي وتوقع عجزا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي مقابل 1.6% لعام 2016.

وتتوقع ميزانية 2017 معدل نمو 5.3% مقابل 6.4% لعام 2016 وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%.