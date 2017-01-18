الخرطوم 18 يناير 2017 ـ قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 30.47% في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 29.49% في نوفمبر، جراء استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم الحكومي قبل شهرين.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

واتخذت وزارة المالية أول نوفمبر الماضي إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي. ورفعت الدعم جزئيا عن الوقود والكهرباء والدواء كما رفع بنك السودان المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً.

ويوالي معدل التضخم بالسودان الارتفاع منذ أبريل الماضي، حيث واصل خلال ديسمبر الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، مسجلا 30.47% بحسب نشرة الجهاز المركزي للإحصاء يوم الأربعاء.

ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثرا بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعا متواصلا أمام العملات الصعبة فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى نحو 46% قبل أن يشهد منذ العام 2014 انخفاضا في محاولة من الحكومة للوصول إلى رقم أحادي.

ومع تراجع الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، ما دفع أسعار الوقود للارتفاع بنحو 30%. وفي تلك الأثناء أدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

ولخفض الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية منع السودان أيضا إستيراد اللحوم والأسماك ورفع الرسوم الجمركية على واردات أخرى، لكن تلك القيود عززت التضخم بدرجة أكبر في بلد يعتمد بشدة على المنتجات المستوردة.

واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017 في الشهر الماضي وتوقع عجزا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي مقابل 1.6% لعام 2016.

وتتوقع ميزانية 2017 معدل نمو 5.3% مقابل 6.4% لعام 2016 وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%.