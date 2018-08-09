التضخم يوالي قفزاته القياسية في السودان ويلامس حاجز الـ 64%

الخرطوم 9 أغسطس 2018-واصل معدل التضخم في السودان تسجيل معدلات قياسية مستمرا في الصعود بنحو مضطرد حيث سجل لشهر يوليو 63.94%، مقارنة بـ 63.86% في يونيو الماضي.
- الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في تصريح الخميس الارتفاع، إلى صعود أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات.
ومنذ مطلع هذا العام، سجلت معدلات التضخم أرقاما قياسيا، اذ ارتفعت في يناير إلى 52,37%، كأعلى نسبة يتم تسجيلها، بعد أن كانت 25.15% في ديسمبر 2017.
وفي فبراير بلغ 54.34%، مقارنة بـ 52.37% لشهر يناير، وفي مارس بلغ التضخم 55.60% ثم ارتفع الى 57.65% في أبريل.
وتزيد معدلات التضخم في ظل ارتفاع جنوني تشهده أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية علاوة على تراجع مريع في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وفي محاولة لتدارك الموقف انتهجت الحكومة السودانية سياسات صارمة لمحاصرة الفوضى في أسعار الصرف عبر إجراءات أمنية واقتصادية بينها رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهاً، بدلا عن 6.9 جنيهات هو سعر البيع الرسمي سابقاً، لكن كل تلك المساعي أخفقت في السيطرة على الأوضاع.
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