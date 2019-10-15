التعايشي: بدء مفاوضات مباشرة مع فصيل (الحلو) الأربعاء بجوبا

وفد الحكومة السودانية خلال اجتماعه بلجنة الوساطة الجنوب سودانية (سونا)

الخرطوم 15 أكتوبر 2019-اعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي، عضو الوفد الحكومي لمحادثات السلام مع الحركات المسلحة ، محمد حسن التعايشى بدء التفاوض المباشر بين الحكومة وفصيل الحركة الشعبية - شمال قيادة عبد العزيز الحلو الأربعاء في العاصمة جوبا.

وأكد التعايشى في تصريحات صحفية نقلتها وكالة السودان للأنباء عقب لقاء وفد الحكومة التفاوضي مع لجنة الوساطة الجنوب سودانية انتهاء الترتيبات الفنية الرئيسة بين الوفود والوساطة حول التفاوض المباشر.

وأشار إلى أن وفود التفاوض أعلنت مجتمعة التزامها بالانخراط في مفاوضات جادة بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في البلاد.

وأوضح التعايشى أن أطراف التفاوض ستدخل الحوار على اساس الشراكة باعتبار ان الجميع شركاء في الكفاح والنضال وشركاء في الثورة السودانية، كما نفى وجود أي خلافات حول الجوانب الفنية بين الوفود او خلاف حول مقر التفاوض.

من جانبه أفاد رئيس لجنة الوساطة مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية توت قلواك، بانخراط اللجنة في مشاورات مكثفة مع وفود التفاوض حول الأجندة انتهت إلى انطلاق المفاوضات المباشرة الأربعاء.

وابدى قلواك تفاؤله بتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق سلام شامل يخاطب جذور المشكلة في المناطق المتأثرة بالحرب..