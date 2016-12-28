التعديلات الدستورية تحصد اجماع النواب في مرحلة العرض الأخير

الخرطوم 28 ديسمبر 2016 ـ مررت الهيئة التشريعية القومية في السودان بالإجماع التعديلات الدستورية التي أودعها رئيس الجمهورية منضدة البرلمان، في مرحلة العرض الثالث والأخير.

نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون"

وتتصل التعديلات المجازة بحكومة ما بعد الحوار الوطني، وتشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى "حكومة الوفاق الوطني"، لكن أحزاب المعارضة المحاورة تعترض على عدم الدفع بالتعديلات الخاصة بالحريات.

ومنحت التعديلات المجازة البرلمان حق تعديل المراسيم المؤقتة، واعترض نواب على عدم إخضاع النائب العام لرقابة البرلمان وهو ما تصدت له رئيس جنة التعديلات بدرية سليمان مؤكدة استحالة إخضاع النائب العام لرقابة المجلس وأوضحت أن الأمر من اختصاص رئيس الجمهورية.

واعتبر رئيس الهيئة التشريعية إبراهيم أحمد عمر اجازة التعديلات تأكيد لاستعداد المجلس استقبال عضوية جديدة من أفراد الشعب لينضموا للبرلمان.

وأضاف "الإجازة تدل أن الهيئة التشريعية كانت بقلبها ووجدانها مع الحوار الوطني وبدأت بتنفيذ مخرجاته".

وامتنع القيادي بالمؤتمر الوطني النائب في البرلمان أمين حسن عمر، عن التصويت على المادة "70" في التعديلات الدستورية الخاصة بتكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته.

وأوضح إن نص المادة يشير الى أن رئيس الجمهورية يرشح أعضاء مجلس الوزراء، وهو أمر "غير متسق مع الاعراف".

وشدد على ضرورة ان يكون الأمر من اختصاص رئيس الوزراء ويعطي الحق الأدبي في أن يسمي وزرائه.

وأضاف "امتنعت لأني أفضل تسمية الوزراء من رئيس الوزراء بالتوافق مع رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن التوافق ضروري لأنها مسألة وفاق وطني.

وطالب النواب في مداولاتهم بأن يكون رئيس الوزراء مسؤولا أمام المجلس الوطني بالإضافة لرئيس الجمهورية.

ودعا النائب علي أبرسي الى أن لا تكون حكومة الوفاق الوطني مثل سابقاتها، وأن تصبح إضافة لمعاش الشعب السوداني وحل القضايا الاقتصادية، مؤكدا أن رئيس الوزراء يجب أن يكون شخصية مختلفة ومتميزة وصاحب "كاريزما".