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التمرد في جنوب السودان يعلن صد هجمات شنتها قوات الحكومة

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جوبا 8 يوليو 2017- اعلنت القوات المتمردة الموالية لنائب رئيس حكومة جنوب السودان السابق رياك مشار انها صدت هجمات شنتها قوات موالية لحكومة جوبا في مناطق توريت ومانغوك وماثيانغ ومالو يوم الجمعة.

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جنود من قوات المعارضة التي يتزعمها رياك مشار عقب وصولها الى جوبا في 1 أبريل 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وقال المتحدث باسم حركة التمرد العميد ويليام جاتجياث ان الهجوم الاخير يقوض الجهود الرامية لاحلال السلام فى البلاد.

وأشار مسؤول التمرد الى ان الاشتباكات وقعت عندما حاولت القوات الموالية للحكومة استعادة المناطق التى تسيطر عليها قوات المتمردين.

وأضاف في تصريحات الجمعة "في مانغوك وماثيانغ ومالو استطاعت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان- فصيل مشار تحت قيادة اللواء تشول جيت صد هجوم جوبا العدواني ".

كما ادعى مسؤول التمرد ان القوات الموالية للحكومة تكبدت خسائر فادحة فى محاولتها التقدم نحو الاراضى التى يسيطر عليها قوات التمرد .

ولم تتمكن (سودان تريبون) من التحقق بشكل مستقل من ادعاءات المتمردين.

من جانبه قال نائب المتحدث باسم حركة مشار لام بول في تصريحات لـ(سودان تربيون) إن القتال اندلع يوم الجمعة بين قواتهم وقوات الحكومة حول مدينة بورو في منطقة غرب بحر الغزال، مشيرا إلى ان قوات المعارضة المسلحة استعادت المزيد من الاراضى بالقرب من راجا وصدت عدة هجمات شنتها القوات المتحالفة مع الحكومة.

وقال بول ان 13 من عناصر المليشيات المتحالفة مع الحكومة لقوا مصرعهم واصيب اثنان اخران، واضاف انهم استولوا على سبعة مدافع من طراز ايه كيه - 47.

وفي الوقت نفسه طالبت المعارضة المسلحة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بتحميل جوبا المسؤولية عن القتل الوحشي للمدنيين في الدولة الوليدة.



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