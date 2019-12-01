الثروة الحيوانية تعلن تراجع معدلات الإصابة بحمى (الوادي المتصدع)

ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

الخرطوم 1 ديسمبر 2019- قال مسؤول رفيع في وزارة الثروة الحيوانية السودانية، الأحد إن معدلات الإصابة بحمى المتصدع انحسرت بشكل ملحوظ .

واكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح لـ (سودان تربيون) إن فرقا من الوزارة تعمل على إجراء مسوحات واخذ العينات من المناطق التي ظهرت فيها حالات للمرض بولاية البحر الاحمر ونهر عطبرة وارسالها اسبوعيا لمكتب الاوبئة الدولي في باريس.

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان تعرف عموما بالمكتب الدولي للأوبئة وهي منظمة دولية تأسست عام 1924و تضم 175 عضو من البلدان وتعمل المنظمة على ضمان شفافية الحالة الصحية للأمراض الحيوانية في جميع أنحاء العالم وجمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية البيطرية اضافة لتقديم الخبرة وتعزيز التضامن الدولي من أجل مكافحة الأمراض الحيوانية الى جانب ضمان السلامة الصحية للتجارة الدولية من خلال وضع القواعد الصحية للتجارة في الحيوانات والمنتجات الحيوانية.

وقال المسؤول إن الحالات التي ظهرت في سبتمبر الماضي تشمل حالتين في منطقة نهر عطبره الى جانب واحده فى ولاية البحر الاحمر.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في السودان السبت أن وزارة الصحة السودانية أبلغت عن 345 حالة اشتباه بإصابات حمى الوادي المتصدع، بما في ذلك 11 حالة وفاة.

لكن وكيل الوزارة أكد لـ (سودان تربيون) أن التقرير يتحدث عن ارقام قديمة تعود الى فترة ظهور المرض في سبتمبر الماضي.

وحمى الوادي المتصدِّع مرض فيروسي ينقله البعوض من الحيوانات إلى البشر، وتنتشر معظم الإصابات للبشر من خلال ملامسة الدم أو الأعضاء أو الحليب من الحيوانات المصابة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة، في تقريره أن الإصابات توزعت بين ولايات البحر الأحمر 128 حالة، ونهر النيل 212 حالة، والخرطوم حالة واحدة، والنيل الأبيض حالة واحدة، وكسلا حالتين، والقضارف حالة واحدة.

وأوضح التقرير أن الفئة العمرية الأكثر تأثرًا هي 15 إلى 45 سنة، والتي تمثل 83 في المائة من مجموع الحالات المشتبه فيها.

واكد فرح استمرار الوزارة بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة في عمل التحوطات اللازمة وتنظيم حملات الرش للبعوض لمنع تسجيل أي حالات جديده في المناطق التي ظهر بها المرض.

وفيما يتعلق باستئناف صادرات الماشية الى السعودية أكد عدم استئنافها حتى الان لكنها مستمرة الى مصر وان هناك طلبات صادر من دولة قطر للحوم سيتم شحنها خلال الايام المقبلة من المسالخ العاملة حاليا والتي تشمل الكدرو وكرري.

واعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان oie مقرها (باريس) في سبتمبر الماضي عن وجود حمى الَوادي المتصدع بمنطقة البحر الأحمر شرق السودان، بعد تلقيها اخطارا من وزارة الثروة الحيوانية عقب إجراءات فنية اتخذتها للتأكد من المرض.

واشتبهت الوزارة بوجود المرض في شرق السودان منذ 25 سبتمبر الماضي إلا أنها لم تعلن ذلك الأبعد التأكد وإبلاغ المنظمة العالمية لكن وزارة الصحة سبقتها في اعلان المرض.