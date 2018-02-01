(الثورية) تبعث وفدا الى أديس لبحث التنسيق مع جناح (الحلو)

باريس 1 فبراير 2018- وصل العاصمة الاثيوبية اديس أبابا وفد من قيادات الجبهة الثورية التي يتزعمها مني أركو مناوي بالتزامن مع جولة مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية – قيادة الحلو.

زعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم في صورة تعود الى أغسطس 2013 (سودان تربيون)

وقال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم لـ (سودان تربيون) الخميس، إن قيادات من الجبهة الثورية على رأسهم أحمد تقد لسان والتوم هجو ونور الدائم محمد أحمد، وصلوا أديس لإجراء مشاورات مع مسؤولي الحركة الشعبية.

وأوضح أن اللقاءات بين الطرفين ترمي الى استجلاء مواقف الحركة الشعبية بزعامة الحلو تجاه حزمة من القضايا الجوهرية بينها التنسيق في مسارات التفاوض مع الحكومة السودانية علاوة على موقفهم من الجبهة الثورية التي يتزعمها مني اركو مناوي واحتمالات التنسيق المشترك بينهم مستقبلا، فضلا عن استجلاء موقف الحركة من تنظيم (نداء السودان).

ويشار الى أن خلافات قوية حول تداول رئاسة الجبهة الثورية نشبت العام قبل الماضي، بين الحركة الشعبية التي كان يقودها مالك عقار وحركات دارفور المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، بعد رفض عقار تسليم رئاسة التنظيم لأحد قادة الحركات المسلحة في دارفور، وعلى إثر ذلك انقسم التنظيم الى كيانين.

وقال جبريل إن الوفد الموجود في أديس أبابا يعتزم أيضا اجراء مشاورات مع المبعوثين الدوليين لشرح موقف الجبهة الثورية الرافض للمشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعت اليه الية الوساطة الأفريقية الفرقاء السودانيين للتباحث حول خارطة الطريق.

,وقدمت آلية الوساطة الأفريقية التي يرأسها ثابو أمبيكي الدعوة لعدد من قوى المعارضة السودانية للمشاركة في لقاء تشاوري يومي الثالث والرابع من فبراير الجاري، لكن تلك القوى رفضت الدعوة بينما طالب زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بتأجيلها الى وقت لاحق.

وأفادت مصادر مطلعة (سودان تربيون) إن مسؤول ملف المفاوضات الخاصة بدارفور في الحكومة السودانية أمين حسن عمر سيصل اديس أبابا السبت للتشاور مع الوسطاء حول تطورات عملية السلام في دارفور.

غير أن جبريل إبراهيم أكد على أن موفدي الجبهة الثورية لا يرتبون لأي اجتماعات بالحكومة السودانية ولا الوساطة الأفريقية.