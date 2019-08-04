(الثورية) ترفض اتفاق الخرطوم وتعلن قيادة اتصالات للتعديل

الخرطوم 4 أغسطس 2019- أعلنت الجبهة الثورية السودانية ، الأحد رسميا رفضها لوثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بين قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، وقالت إنها عازمة على التواصل مع الوساطة والمجلس العسكري لتعديلها وتضمين "رؤية السلام العادل كاملة".

مؤتمر الجبهة الثورية في باريس ـ 12 أكتوبر 2017 (صورة لسودان تربيون)

وأوضحت في بيان تلقته "سودان تربيون" ليل الأحد، حمل توقيع كل من مالك عقار ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، أن اجتماعات أديس أبابا أنتجت رؤية شاملة للسلام تؤمن تحقيقه عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح.

وأضافت "توافقت أطراف الاجتماعات في اديس ابابا على إدراج رؤية السلام كاملة في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وعلى ضرورة الربط الوثيق بين تحقيق السلام والتحول الديمقراطي .. لكن مع الاسف، تم التوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري بدون إدراج رؤية السلام كاملة في الوثيقتين في مدابرة كاملة لما تم الاتفاق عليه في مشاورات أديس أبابا".

وقال البيان " لا تستطيع الجبهة الثورية السودانية قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن لأنها تجاوزت مبادئ محورية في امر السلام بل وضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم بتحديد سقفه بمنطوق الوثيقة الدستورية نفسها".

وأشار الى أن الوثيقة الدستورية تضمنت في (المادة69) نصا يمنع تعديل الإعلان الدستوري إلا وفقا لتدابير شائكة ومعقدة ورأت أن هذه العقبات ستحول دون الوصول إلى السلام في المستقبل.

وقالت الجبهة الثورية إنها ستواصل جهودها لتحقيق السلام العادل الشامل وانجاز تحول ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الأطراف ويعالج المظالم التاريخية.

وأضافت انها "ستتواصل مع الوساطة الأفريقية والمجلس العسكري الانتقالي وحلفائها في القوي السياسية لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي وتضمينهما قضايا السلام بالشكل الذي يضمن تحقيقه قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السابع عشر من أغسطس الجاري.

وذكر بيان الثورية أن رؤية السلام المتفق عليها بواسطة جميع أطراف الحرية والتغيير في أديس أبابا وجدت الترحيب والقبول في قاعة التفاوض من الوسيط الأفريقي ومن ممثلي المجلس العسكري" إلا أنها جوبهت باعتراض شرس من غالب ممثلي قوى الحرية والتغيير".

وتابع " لم تفلح المواقف المشهودة للأستاذ عمر الدقير في مقابلة المواقف المتشددة الرافضة والمؤسفة التي تبناها الدكتور إبراهيم الأمين ممثل حزب الامة القومي والسنهوري وبقية ممثلي قوى الحرية والتغيير مما يعكس بجلاء حجم وعمق الأزمة السودانية".

ونبه التنظيم المسلح الى أطراف "الحرية والتغيير" التي عرقلت ادراج رؤية السلام بنصها وروحها في الوثيقة الدستورية، لا ينتظر منها العمل مستقبلا لصالح توقيع اتفاق سلام يوقف الحرب ويعالج قضايا التهميش.