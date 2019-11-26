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(الثورية) تسليم البشير للمحكمة الجنائية "خط أحمر"

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الخرطوم 26 نوفمبر 2019- تمسكت الجبهة الثورية بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الي المحكمة الجنائية وشددت على أن موقفها يمثلا" خطا أحمرا "ولا يمكن تغييره.

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أسامة سعيد الناطق الرسمي للجبهة الثورية

والخميس الماضي أعلن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان معارضته لتسليم الرئيس المعزول إلى المحكمة الجنائية في لاهاي قائلا إن القضاء السوداني قادر على محاكمته.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد لـ (سودان تربيون) الثلاثاء:" نحن مع التسليم الفوري للبشير الى المحكمة الجنائية وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن التفاوض حوله".

وأشار سعيد الى أن إحالة جرائم دارفور إلى الجنائية تم بقرار من مجلس الأمن ويجب على الحكومة السودانية الالتزام بالقرار ونتائجه باعتبارها عضو في النظام الدولي.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين ايضا موقف البرهان حيال تسليم البشير الي المحكمة الجنائية وجدد التزامه بدعم الضحايا في دارفور الذين يطالبون بإحالة المعزول إلى لاهاي.

وقال التجمع في بيان يجب الأخذ بعين الاعتبار رغبة الضحايا في رؤية البشير مقبوضا لدي المحكمة الجنائية لمواجهته والذين كانوا تحت إدارته ولمداوة المظلومين.



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