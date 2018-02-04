(الثورية) تطالب المجتمع الدولي بالضغط لإطلاق الأسرى لاستئناف مفاوضات دارفور

الخرطوم 4 فبراير 2018 ـ طالب وفد الجبهة الثورية مبعوثي المجتمع الدولي الضغط على الحكومة السودانية لإطلاق سراح اسرى الحرب في اطار الجهود الرامية لاستئناف العملية السلمية حول نزاع دارفور.

نمر عبد الرحمن رئيس المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان قبل أسره

وكانت الحكومة السودانية اعتقلت أكثر من مئتي مقاتل من حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي وحركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي من بينهم الرئيس المعتقل نمر عبد الرحمن إثر معارك دارت في جنوب كردفان ووادي هور في شمال دارفور في مايو 2017.

وأفاد نور الدائم محمد أحمد القيادي في حركة تحرير السودان مناوي ان وفد الجبهة الثورية الذي يضم بالإضافة إلى شخصه كل من أحمد تقد كبير مفاوضي العدل والمساواة والتوم هجو رئيس الاتحادي الديمقراطي -الجبهة الثورية التقى بالمبعوثين الدوليين من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا على هامش محادثات السلام بين الحكومة السودانية وحركة الشعبية لتحرير السودان -عبد العزيز الحلو في اديس ابابا.

وقال في تصريح لـ (سودان تربيون) إنهم أوضحوا موقف الجبهة من عملية التفاوض ومطالبتهم للحكومة بخلق المناخ المناسب عبر إطلاق الحريات الديمقراطية بالبلاد والمعتقلين السياسيين الذي اعتقلوا على خلفية المظاهرات التي اندلعت مؤخرا في البلاد احتجاجا على رفع أسعار السلع الأساسية.

وقال "ناقشنا في الاجتماعات ايضا استئناف العملية السلمية وسلمنا المبعوثين الدوليين قائمة بأسماء أسري الحرب من حركتي تحرير السودان -مناوي والمجلس الانتقالي وطالبنا بممارسة الضغوط اللازمة على الخرطوم لإطلاق سراحهم او تقديمهم لمحاكم عادلة خاصة وانهم عرضة للتعذيب والمعاملة السيئة"

وأضاف "شددنا على ضرورة احترام الحكومة للقانون الدولي الخاص بمعاملة اسرى الحرب"

يشار إلى ان الوفد التقى بالمبعوث الالماني رولف ويلبرت والمبعوث الفرنسي استيفان قرينبرق وبول سوتفين من مكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان في الخارجية الامريكية.

إلى ذلك نوه نورالدائم في حديثه الى لقاء تم مع وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال فصيل الحلو بقيادة عمار امون وقال ان الاجتماع ناقش توحيد الجبهة السورية والتنسيق في العملية السياسية.

ويتوقع ان يصدر الطرفان بيانا مشتركا خلال الساعات القادمة.