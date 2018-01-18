(الثورية) تكشف عن محادثات مع الحكومة وتشترط الإفراج عن المعتقلين

الخرطوم 18 يناير 2018 ـكشفت الجبهة الثورية بزعامة مني أركو مناوي عن تلقيها طلبا للجلوس مع الحكومة السودانية في برلين نهاية الشهر الجاري.

مناوي أثناء إجتماعات (الثورية) في باريس ..الجمعة 13 أكتوبر 2017 (سودان تربيون)

وقال المتحدث باسم الجبهة محمد زكريا فرج الله في تصريح تلقته (سودان تربيون) الخميس، إن اللقاء يرمي لتوقيع اتفاق يمهد للتفاوض.

وأفاد ان الجبهة اشترطت إطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية الاخيرة قبل أن تجلس مع النظام.

وشكر فرج الله كل من جمهورية المانيا الاتحادية ورئيس البعثة الاممية الافريقية المشتركة لحفظ السلام في دارفور على جهودهم في التوسط بين الاطراف وسعيهم لتحقيق السلام في السودان.

ولم يصدر من الخرطوم ما يؤشر الى هذه المحادثات المرتقبة، لكن (سودان تربيون) علمت من مصادر موثوقة باعتزام الحكومة تسليم ملف السلام الى الرئاسة السودانية وفقا لتوصيات الحوار الوطني.

وينتظر تشكيل المجلس الأعلى للسلام خلال الأيام المقبلة برئاسة البشير ينوبه رئيس الوزراء بكري حسن صالح ووزير رئاسة الجمهورية فضل محمد مقررا، بجانب شخصيات وطنية.

وأعلنت الوساطة الأفريقية استئناف مفاوضات المنطقتين مع الحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو مطلع فبراير المقبل.