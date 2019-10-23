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(الثورية): 3 لجان مشتركة مع الحكومة السودانية لمتابعة إجراءات بناء الثقة قبل جولة التفاوض

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الخرطوم 23 أكتوبر 2019 – اتفقت الحكومة السودانية والجبهة الثورية على تكوين 3 لجان مشتركة لمتابعة إجراءات بناء الثقة الممهدة لعقد جولة تفاوض ينتظر أن تكون حاسمة بحلول 21 نوفمبر المقبل.

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أسامة سعيد الناطق الرسمي للجبهة الثورية

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في تصريح لـ (سودان تربيون) الأربعاء، إن 9 أعضاء من الطرفين سيشكلون لجنة تختص بمتابعة قضايا الأسرى والمحكومين والمفقودين تتخذ من الخرطوم مقرا، وتعمل على إجراءات المتابعة اللازمة بعد تسلمها قوائم قوى الكفاح المسلح بشأن منسوبيها من الأسرى والمحكومين والمفقودين.

وأِشار سعيد الى أن الأيام الماضية شهدت الافراج عن 22 من منسوبي حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي بجانب 19 من كوادر الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة مالك عقار.

وأضاف " اللجنة ستتابع هذا الملف وصولا لإطلاق سراح كل الأسرى وإخلاء السجون".

وأوضح المتحدث أن الاتفاق اكتمل كذلك بشأن تكوين لجنة لفتح المسارات الإنسانية والمتابعة الفورية لقرارات مجلس السيادة الخاصة إيصال المساعدات لمناطق النزاع في دارفور والمنطقتين، بعد أن جرى الاتفاق على إدخالها من الداخل والخارج دون أي عقبات كما في عهد النظام المعزول.

وأردف "تم الاتفاق كذلك على فتح المجال لكل المنظمات الدولية لجلب المساعدات وتقديمها".

وأشار سعيد الى اللجنة الثالثة المشتركة والمختصة بالتنسيق الدائم لأعمال التفاوض وتضم كبار المفاوضين في المسارات الخمس وبعض أعضاء التنظيمات في الجبهة الثورية وتختص بمتابعة ترتيبات الجولة وتبادل المعلومات حول الأجندة قبل انعقاد التفاوض واثنائه وبعده.

وأكد سعيد أن اللجنة سمت كل أعضائها في هذه اللجان التي اعتبرها ضرورية كإجراءات مهمة لبناء الثقة المنصوص عليه في إعلان جوبا تمهيدا للوصول الى اتفاق سلام.



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