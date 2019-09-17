الجامعة العربية تعلن استعدادها لمساعدة السودان في إعفاء ديونه

- وزيرة الخارجية أسماء عبد الله استقبلت أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط
الخرطوم 17 سبتمبر 2019 - أعلن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، استعدادهم للمساعدة في إعفاء ديون السودان الخارجية – تقدر بأكثر من 45 مليار دولار.
ووصل أبو الغيط إلى العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، في زيارة رسمية، تستغرق يومين.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، طبقا لتصريح من المتحدث باسم الخارجية تلقته "سودان تربيون"، إن أبو الغيط أكد أن "الجامعة العربية ستقدم الدعم اللازم للسودان عبر مشاريع وبرامج وآليات المنظمة التنموية".
وأوضح المتحدث بابكر الصيق إن الجانبين تطرقا إلى موضوع إعفاء ديون السودان الخارجية، "ووعد أبو الغيط بأن تبذل الجامعة العربية جهدها في الأمر".
وقدمت وزيرة الخارجية، لأبو الغيط، شرحا للأوضاع الراهنة في البلاد، وترتيبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن رضاها لدور الجامعة العربية في قضايا السودان.
وذكرت أن "السودان يسعى عبر مشاريع المنظومة العربية للعمل على الإعمار وتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة العربية.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لدى لقائه أبو الغيط، حرص السودان للاطلاع بدوره الفاعل في إطار العمل العربي المشترك.
وأفاد وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، أن أبو الغيط أكد استعداد الجامعة العربية، لدعم السودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما يمكن حكومة الفترة الانتقالية من تحقيق أهدافها.
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