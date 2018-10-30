 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

الجبهة الثورية السودانية تتمسك بالحل السياسي وشروط الانتخابات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 أكتوبر 2018 ـ أكدت الجبهة الثورية السودانية التي تضم حركات مسلحة تحمل السلاح في وجه الحكومة، تمسكها بالحل السياسي الشامل وحددت حزمة مطلوبات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

JPEG - 18.3 كيلوبايت
مؤتمر الجبهة الثورية في باريس ـ 12 أكتوبر 2017 (صورة لسودان تربيون)

وتأسست الجبهة الثورية في 11 نوفمبر 2011، من مجموعة حركات مسلحة تقود تمردا في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويوجد الآن فصيلان للجبهة احداهما بقيادة مناوي والآخر بقيادة مالك عقار.

وجددت الجبهة الثورية ـ جناح مناوي، في البيان الختامي لاجتماعات مجلسها القيادي خلال الفترة من 27 ـ 29 أكتوبر، تمسكها بحل سياسي شامل يحقق السلام ويمهد الطريق إلى التحول الديمقراطي عبر مخاطبة جذور الأزمة السودانية.

وأكد البيان الممهور بتوقيع المتحدث باسمها محمد زكريا، تعامل الجبهة بايجابية مع المبادرات الداعية للوصول الى حل سياسي لا يستثني أحدا وفق المرجعيات الدولية والإقليمية المتمثلة في قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي (456) و(539) وخارطة الطريق الأفريقية.

ورأت الجبهة الثورية أن الانتخابات الحرة النزيهة تمثل آلية مجربة لتحقيق التداول السلمي للسلطة، لكنها شددت على أنها عملية تتطلب استحقاقات وشروط لا تتوفر حاليا، من بينها وقف الحرب وتحقيق السلام وكفالة الحريات وإجراء إحصاء سكاني فضلا عن قانون انتخابي متفق عليه وآليات رقابة واضحة ـ محلية ودولية ـ ومؤسسات وأجهزة قومية مستقلة.

وحملت الحكومة مسؤولية استمرار الحرب لغياب الإرادة والرغبة السياسية لديها في الوصول الى سلام حقيقي يخاطب جذور المشكلة السودانية وإعتمادها الكامل على الحلول العسكرية والأمنية.

ورفضت بشدة المحاولات المستمرة لإفراغ مهمة بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" وإنهاء دورها في حماية المدنيين خطة الخروج تمهيدا لإنهاء وجودها قبل تحقيق السلام واستتباب الأمن.

إلى ذلك أكد بيان المتحدث باسم الجبهة الثورية الحرص على تعزيز وتقوية "نداء السودان"، ودعم حملة "كفاكم" التي أطلقها التحالف رفضا لمساعي تعديل الدستور لإعادة انتخاب الرئيس البشير.

وأبدى البيان تفهم الجبهة لقرار عودة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي و"نداء السودان" الى الداخل، ورأت في الخطوة "أمرا عاديا يسهم في تقوية الجبهة الداخلية وتفعيل الحراك الجماهيري".

ودعت الجبهة جميع القوى السياسية للوحدة على برنامج حد أدنى لتعزيز آفاق التنسيق بين الجميع وصولا للتغيير المنشود.

وأكدت حرصها على اعادة توحيد أطرافها، وأثنت على الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار لإيفادها وفدا الى مقر اجتماعات المجلس القيادي الذي أقر وحدة الجبهة حيث أحيل الأمر إلى قيادة الطرفين لإكمال الترتيبات اللازمة.

وطبقا للبيان فإن الاجتماع رحب بمشاركة حركة/ جيش تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي في اجتماعات المجلس القيادي لأول مرة وتم تعيين رئيس الحركة الهادي إدريس ضمن نواب الرئيس حيث كلف برئاسة قطاع الإعلام والشؤون القانونية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

العصيان المدني .. نتاج العبقرية الشعبية 2018-10-28 23:16:25 بقلم : محمد عتيق تواصل تجارب الشعوب وتفاعلها ، اشتراكها في العام وانفرادها بالخاص ، هو القانون التاريخي الذي يجعل من تلك التجارب حالات إنسانية عامة ، تتجلي في الخاص منها الموروث المحلي لكل شعب وعبقريته وبالتالي إسهامه (...)

القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في منازعات السيادة على الإقليم (1) 2018-10-28 15:56:22 بقلم : د. فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com تلقيت مؤخراً في بريدي الالكتروني استفساراً عن القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في إطار النزاع السوداني - المصري على السيادة على مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور، (...)

المجموعات المسلحة : مصالحة بعصا العقوبات 2018-10-25 23:12:14 بقلم : سلمى التجاني (1) أكثر المتحمسين لتسويةٍ سياسة الآن، هو النظام نفسه.فقد ظل يعمل، عبر جهوده الدبلوماسية في منظموماتالأُمم المتحدة، وعلاقاته مع الدول ذات التأثير في قرارات هذه المنظمات، وبعض دول الجوار ذات (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.