الجبهة الثورية السودانية تنفي الانسحاب من قوى الحرية والتغيير

الخرطوم 7 يوليو 2019- نفى القيادي بالجبهة الثورية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم التقارير التي تحدثت عن انسحاب الحركات المسلحة من قوى الحرية والتغيير وكشف النقاب عن التوجه لعقد اجتماع بين مكونات التحالف في القريب العاجل.

وتداولت بعض اجهزة الاعلام خبرا مفاده ان الجبهة الثورية بقيادة مني مناوي جمدت عضويتها في نداء السودان وقوى الحرية والتغيير. وذلك بعد الانتقادات التي وجهتها للتحالف وقرارها تجميد مشاركتها في لجانه في داخل السودان.

وقال جبريل ابراهيم في تصريح لسودان تربيون "الخبر غير دقيق. لم تقرر أجهزة الجبهة الثورية الانسحاب من نداء السودان أو قوى الحرية و التغيير في الوقت الحالي رغم أنها ناقشت هذا الخيار".

وعبر عن أمله إلا تؤدي الخلافات بين قوى الحرية و التغيير الى الانسحاب مشددا ان ذلك يعني انهيار التحالف و"عودة العسكريتاريا من جديد بعد أن لاحت بشائر الانتقال المدني و التحول الديمقراطي" .

وقال مني مناوي في تغريدة له الاحد انهم سحبوا ممثليهم في لجنة التفاوض لأنهم لم يجدوا اذنا صاغية لاهتمامات الجبهة الثورية وهي التحول الديمقراطي برؤية سياسية متكاملة.

وقال انهم سحبوا ايضا ممثليهم من التنسيقية بعد ان تأكدوا ان "التمثيل كان صوريا".

وتطالب قوى الجبهة الثورية بقيام مجلس قيادي يكلف باتخاذ القرار نيابة عن بقية القوى الامر الذي عارضته بعض القوى الصغيرة بينما رأى البعض الاخر التريث الى حيث الوصول لاتفاق حول اجهزة الحكم الانتقالي.

وقال جبريل إن قوى الحرية والتغيير قررت ارسال مندوبين عنها إلى العاصمة الاثيوبية للقاء الجبهة الثورية لحل الاشكالات القائمة.

وأضاف "ربما يتحول الأمر إلى اجتماع رسمي بحضور كل مكونات قوى الحرية و التغيير و الوساطة و المجتمع الدولي لابرام ميثاق أو خارطة طريق يضبط العلاقات خلال الفترة الانتقالية و يتم تكوين الجسم المرجعي الذي يشرف على تنفيذ هذا الميثاق".