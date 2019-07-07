 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 7 تموز (يوليو) 2019

الجبهة الثورية السودانية تنفي الانسحاب من قوى الحرية والتغيير

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

مؤتمر الجبهة الثورية في باريس ـ 12 أكتوبر 2017 (صورة لسودان تربيون)

الخرطوم 7 يوليو 2019- نفى القيادي بالجبهة الثورية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم التقارير التي تحدثت عن انسحاب الحركات المسلحة من قوى الحرية والتغيير وكشف النقاب عن التوجه لعقد اجتماع بين مكونات التحالف في القريب العاجل.

وتداولت بعض اجهزة الاعلام خبرا مفاده ان الجبهة الثورية بقيادة مني مناوي جمدت عضويتها في نداء السودان وقوى الحرية والتغيير. وذلك بعد الانتقادات التي وجهتها للتحالف وقرارها تجميد مشاركتها في لجانه في داخل السودان.

وقال جبريل ابراهيم في تصريح لسودان تربيون "الخبر غير دقيق. لم تقرر أجهزة الجبهة الثورية الانسحاب من نداء السودان أو قوى الحرية و التغيير في الوقت الحالي رغم أنها ناقشت هذا الخيار".

وعبر عن أمله إلا تؤدي الخلافات بين قوى الحرية و التغيير الى الانسحاب مشددا ان ذلك يعني انهيار التحالف و"عودة العسكريتاريا من جديد بعد أن لاحت بشائر الانتقال المدني و التحول الديمقراطي" .

وقال مني مناوي في تغريدة له الاحد انهم سحبوا ممثليهم في لجنة التفاوض لأنهم لم يجدوا اذنا صاغية لاهتمامات الجبهة الثورية وهي التحول الديمقراطي برؤية سياسية متكاملة.

وقال انهم سحبوا ايضا ممثليهم من التنسيقية بعد ان تأكدوا ان "التمثيل كان صوريا".

وتطالب قوى الجبهة الثورية بقيام مجلس قيادي يكلف باتخاذ القرار نيابة عن بقية القوى الامر الذي عارضته بعض القوى الصغيرة بينما رأى البعض الاخر التريث الى حيث الوصول لاتفاق حول اجهزة الحكم الانتقالي.

وقال جبريل إن قوى الحرية والتغيير قررت ارسال مندوبين عنها إلى العاصمة الاثيوبية للقاء الجبهة الثورية لحل الاشكالات القائمة.

وأضاف "ربما يتحول الأمر إلى اجتماع رسمي بحضور كل مكونات قوى الحرية و التغيير و الوساطة و المجتمع الدولي لابرام ميثاق أو خارطة طريق يضبط العلاقات خلال الفترة الانتقالية و يتم تكوين الجسم المرجعي الذي يشرف على تنفيذ هذا الميثاق".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

"نقش" على جدر الاتفاقية 2019-07-09 19:17:05 محمد عتيق ابتداءاً نود التأكيد على ثقتنا بقوى الحرية والتغيير (ق ح ت) وطنيةً ونزاهةً واقتداراً ، كما نود الإقرار بأن الاتفاقية التي أبرمتها مع المجلس العسكري الانقلابي هي تسوية منطقية لا أفضل منها في الظروف الراهنة التي (...)

مع ق.ح.ت في وجه العقبات 2019-07-09 19:15:24 محمد عتيق قبول قوى الحرية والتغيير لمقترحات الوساطة الإثيوبية يعبر عن موقف سياسي مسؤول وتوجيه لدفة المعركة في الاتجاه الصحيح ، إذ بقدر ما في المقترح من استجابة لمطالبها ، في القبول الشجاع بها تبرئة للذمة أمام المجتمع (...)

الهُويَّة والنِّضال في سبيل الاعتراف (2 من 2) 2019-07-08 06:04:54 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk في مشكل الهُويَّة في السُّودان إنَّ مسألة الهُويَّة في السُّودان لقديمة، وقد أثارت كثيراً من التفكير وشيئاً من الحديث في المجالس الخاصة والعامة، ولكن ليست بالصُّورة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.