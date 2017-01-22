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الجبهة الثورية تجدد الثقة في عقار رئيسا وتعدل نظامها الأساسي

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الخرطوم 22 يناير 2017 ـ جدد المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية الثقة في مالك عقار رئيسا للجبهة ورئيسا للمجلس في اجتماع استثنائي، وذلك عقب أجازة النظام الأساسي المعدل.

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مالك عقار

وأعلن المجلس في بيان تلقته "سودان تربيون"، الأحد، اختيار نصر الدين الهادي نائبا للرئيس وزينب كباشي أمينا عاماً، فيما تولى أسامة سعيد منصب الناطق الرسمي للجبهة الثورية، وتم إرجاء تسمية أمناء الأمانات إلى وقت لاحق.

وتشكلت الجبهة الثورية في نوفمبر 2011 بتحالف بين الحركة الشعبية ـ شمال والحركات الدارفورية، "حركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، وحركتا تحرير السودان بقيادتي عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي بهدف إسقاط نظام الخرطوم.

وفي أكتوبر 2015 عصفت خلافات حول منصب رئيس الجبهة الثورية وأتهمت حركات دارفور الحركة الشعبية بالتشبث برئاسة الجبهة منذ التأسيس، وبررت الحركة بأن الوقت غير مناسب لإجراء تعديل على الرئاسة، لتنقل حركات دارفور الرئاسة إلى جبريل.

وأكد بيان المجلس القيادي للجبهة الثورية تمسكه بخيار اسقاط النظام وإقامة دولة المواطنة المتساوية والديمقراطية، ودعا إلى ضرورة تعميق التواصل مع تلك القوى وبقية القوى السياسية وقوى "نداء السودان" بغرض الوصول الى مركز موحد للمعارضة.

وشدد على التزامه بأولويات وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وفقا لما حدده القانون الإنساني الدولي.

وأشار بيان المجلس إلى تلقيه طلبات من بعض القوى السياسية للإنضمام للجبهة الثورية السودانية وأكد ترحيبه بها.



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