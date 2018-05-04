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الجبهة الثورية تدعو أطراف المعارضة لوضع تحوطات لـ (تغيير آمن)

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الخرطوم 4 مايو 2018 ـ دعت الجبهة الثورية السودانية ـ جناح مالك عقار، كل أطراف المعارضة السودانية لاجتماع عاجل لوضع التحوطات اللازمة لـ "تغيير آمن" والاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية.

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قيادات الجبهة الثورية بعد التوقيع على وثيقة اعادة هيكلة الحكم في يوم 4 اكتوبر 2012

وبحسب بيان للمتحدث باسم الجبهة أسامة سعيد فإن البلاد تعاني من انسداد كامل ضاعف معاناة السودانيين جراء فشل سياسات اقتصادية للحكومة أدت للانهيار الاقتصادي بتدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وزيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار البيان إلى عجز الحكومة عن توفير التمويل اللازم لصيانة مصفاة الخرطوم ما تسبب في أزمة حادة في الوقود.

وتابع "لا سبيل للخروج من هذه الأزمة إلا برحيل هذا النظام الفاشل المستبد".

وقال "إنطلاقا من واجبنا الوطني ومسؤوليتنا التاريخية تدعو الجبهة الثورية السودانية كل أطراف المعارضة السودانية لإجتماع عاجل لتصعيد العمل المقاوم ووضع التحوطات اللازمة لتغيير آمن والاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية وأجندة بناء دولة العدالة والقانون والمواطنة المتساوية".

ورجحت الجبهة الثورية أن يكون هناك صراعا بين مراكز القوى داخل النظام الحاكم على خلفية ما لاحظه مواطنو الخرطوم، يوم الجمعة، من ألف سيارة مسلحة تابعة لقوات الدعم السريع تجوب شوارع الخرطوم.

وتأسست الجبهة الثورية السودانية في 11 نوفمبر 2011، من مجموعة قوى سياسية وحركات مسلحة تقود تمردا مسلحا ضد الحكومة المركزية انطلاق من دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويوجد الآن فصيلان لهذا التحالف احداهما بقيادة مني أركو مناوي والآخر بقيادة مالك عقار.



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