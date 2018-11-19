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الجبهة الثورية تدعو فصيلي (الشعبية) لإتخاذ قرار شجاع بالوحدة

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الخرطوم 19 نوفمبر 2018 ـ دعت الجبهة الثورية السودانية، الإثنين، قيادات الحركة الشعبية ـ شمال لإتخاذ قرار سريع وشجاع بإعادة توحيد الحركة المنقسمة منذ مارس 2017.

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مؤتمر الجبهة الثورية في باريس ـ 12 أكتوبر 2017 (صورة لسودان تربيون)

وأكد المتحدث باسم الجبهة أسامة سعيد في بيان دعمهم لمبادرة رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير لتوحيد فصيلي الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة كل من مالك عقار وعبد العزيز الحلو، واعتبرها "مقدمة ضرورية لتحقيق السلام في السودان".

وأوضح البيان أن مبادرة كير قائمة على فرضية وقف الحرب وتحقيق السلام في المنطقتين ودارفور، مضيفا أن أي عملية سلمية في ظل إنقسام الحركة الشعبية تكون ناقصة وغير مكتملة باعتبارها أن الوحدة وتحقيق السلام "حزمة واحدة".

وطلبت الجبهة الثورية من طرفي الحركة الاستعجال في إتخاذ القرار الشجاع بإعادة وحدة الحركة الشعبية وحذرت أن أي مماطلة أو تسويف يعد فعلا لا يليق بقادة يرفعون شعار السودان الجديد ـ بحسب البيان ـ.

وأشارت إلى أن إنقسام الحركة الشعبية الى حركتين ألحق أضرارا بليغة بكل العمل المعارض وآخّر عملية إحداث التغيير.

وتابعت "الإنقسام الحق أيضاً أضرارا بمصالح شعوب المنطقتين حيث أن ما عجزت أن تحققه الحركة موحدة لن تحققه وهي منقسمة وناشدت قيادات الحركة لتحمل مسؤوليتهم ومراعاة المتغيرات الداخلية والإقليمية لجهة أن "التفكير بعقلية الثمانينات ليس مجدياً وهو عبث بمصالح شعوب المنطقتين ومصالح الشعب السوداني".

وعانت الحركة الشعبية التي تقود تمردا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، إنقساما حادا ضرب صفوفها وقسمها في مارس من العام الماضي إلى فصيلين بقيادة عقار والحلو.



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