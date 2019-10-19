الجبهة الثورية تعلن احراز تقدم في المفاوضات حول الاتفاق السياسي

جوبا 19 اكتوبر 2019 - اتفقت الحكومة السودانية والجبهة الثورية الجمعة على رفع جلسات المفاوضات بعد التوصل إلى اتفاق سياسي خلال الساعات القادمة حول آليات التفاوض وتجديد وقف العدائيات بين الطرفين.



وكانت الجبهة الثورية قد اعلنت الاتفاق على جوبا مقرا للمفاوضات إلا انها اقترحت تأجيل المفاوضات على ان تستأنف بعد فراغ اللجنة الفنية من التوصل لاتفاق سياسي وإصدار تفويض من الاتحاد الافريقي يلغي التفويض القائم ويقود لدعم دولي وإقليمي للمحادثات.

وأفاد الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية في تصريحات لسودان تربيون في جوبا بان اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية عقدت اجتماعا مطولا الجمعة بمشاركة رئيس الوساطة الجنوب سودانية.

وقدمت الوساطة شرحا كافيا للاتصالات القائمة مع الاتحاد الافريقي حول اصدار القرار الخاص بالمفاوضات والاتصالات القائمة مع الدول التي اتفق على اشراكها في العملية السياسية إلى جانب دول الجوار والاتحاد الافريقي والامم المتحدة والايقاد.

"لقد اتفقت اللجنة الفنية على التوقيع على اتفاق سياسي يتضمن القضايا التي تم الاتفاق حولها وأجندة المفاوضات والمسارات المختلفة ومنهجية التفاوض وتجديد وقف اطلاق النار وبعدها سيتم رفع الجلسات وليس التأجيل".

وشدد على ضرورة متابعة اللجان المختلفة للمهام المتعلقة بالعملية السلمية والامر الذي يستدعي بقاء الوفود في جوبا.

ورحب بإطلاق سراح سجناء الحركة وكشف عن ترتيبات جارية مع الحكومة السودانية لجعل المسارات الانسانية حقيقة معاشة على ارض الواقع وايصال العون الانساني للمدنيين في مناطق النزاع.

وينتظر ان يعلن الاتفاق السياسي في غضون الساعات القليلة القادمة .

والجدير بالذكر ان الحكومة قد وقعت سلفا اتفاقا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو.